Zdeněk si v horách zlomil kotník, horským záchranářům poděkoval: Jste moji hrdinové!

Záchranáři z hor se vydali do akce v noci ze 4. na 5. února. Zdeněk si v odlehlé lokalitě Jeseníků, u Kamzičí skály nad Bílým potokem, ošklivě zlomil kotník. Vše komplikoval fakt, že už byla tma. A navíc pořádně nasněžilo, terén byl pokryt nánosy sněhu.

„V terénu byli celkem 4 horští záchranáři a také posádka ZZS. Vše nakonec dobře dopadlo a od majitele zlomeného kotníku nám přišlo poděkování,“ popisují horší záchranáři. Zdeněk jim v úvodu mnohokrát poděkoval za profesionální záchranu.

„Můj obdiv a respekt k vám je o to vetší, když jsem se dočetl, co jste v tu sobotu vše museli řešit. Přeji vám tedy méně nezodpovědných turistů v horách a ještě jednou děkuji, jste moji hrdinové a navždy vám zůstanu vděčný. Zdeněk N. (ten s tím kotníkem),“ dodal v dopise. Záchranáři mu za dopis poděkovali a popřáli brzké uzdravení. „A co nejméně zlomenin,“ zakončili.