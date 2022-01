Beran

Merkur je do konce týdne v příznivém postavení k vašemu znamení, proto jste profesně čilí a naplnění. Jenomže to nebude trvat věčně a měli byste vsadit na spolupráci s kolegy. Až vám někdy poteče do bot, mohli by se na vás také jednoduše vykašlat.