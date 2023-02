Syřani po zemětřesení spílají světu za nedostatečnou pomoc: Jsme mrtví, děkujeme, že jste nás zklamali!

„Jsme mrtví. Děkujeme, že jste nás zklamali i poté, co počet obětí zemětřesení v zemi přesáhl 3500 lidí,“ stojí na sutinách jednoho z domů na severu Sýrie. Země, která je navíc zpustošená přes dvanáct let trvající občanskou válkou, při které zahynuly statisíce osob, si západu stěžuje na nedostatečnou pomoc. Počet obětí zemětřesení mohl být podle Syřanů menší, pokud by svět poslal do země potřebnou pomoc.

Ta je ve státě je složitější i kvůli tomu, že zasažené oblasti jsou pod správou protivládních povstalců. Situaci ztěžují i škody, které zemětřesení napáchalo na silnicích a v infrastruktuře na jihu Turecka. Poškozeno je například letiště Hatay nedaleko státních hranic.

„Lidé zde říkají, že na pomoc už je příliš pozdě. Viděl jsem i děti, jak tu odklízejí škody. Lidé z trosek tahají i zbytky jídla a obilí, “ popsal na twitteru novinář Quentin Somerville.

Video Zemětřesení poškodilo starou citadelu v Aleppu v Sýrii - reuters Video se připravuje ...

„Nikdo nám nepomohl. Já nemám ani stan, nemáš nějaký?“ ptal se zpravodaje Syřan Abu Ali, který několik dnů pátrá po své 15leté dceři a 13letém synovi. Nevládní organizace Bílé přilby, která v zemích postižených zemětřesením provádí záchranné operace, se po několika dnech po neštěstí ze Sýrie stahuje. „Přestali jsme pátrat po přeživších,“ přiznal v sobotu novináři člen Bílých přileb Ismail Al Abdulláh.

„Lidé na severozápadě Sýrie se právem cítí opuštěni, mojí povinností je toto selhání co nejdříve napravit,“ uvedl k neštěstí zástupce generálního tajemníka OSN Martin Griffiths, který o víkendu navštívil turecko-syrskou hranici