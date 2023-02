Češka (†24) se zabila v rakouském Zell am See: Na snowboardu sjela do potoka, našli ji až v noci!

Čtyřiadvacetiletá Češka přišla v úterý v rakouském Zell am See o život, když při jízdě na snowboardu na prudké stráni mimo sjezdovku sjela do potoka. Pátralo po ní 22 záchranářů, kteří ji ale kolem půlnoci našli už mrtvou. Informuje o tom server deníku Salzburger Nachrichten.