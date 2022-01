K běžnému provozu se po oblevě vrací střediska v Krkonoších, Jizerských i Orlických horách. Například ve Špindlerově Mlýně se o víkendu lyžovalo na téměř 20 z 27 kilometrů sjezdovek, zatím se tam nepodařilo provozovatelům zasněžit celé černé sjezdovky. Do skiareálu podle jeho vedoucího René Hroneše přijelo za víkend přes 10 000 návštěvníků. Návštěvnost dosahuje běžných hodnot v tomto období, chybí jen zahraniční turisté, řekl ČTK Hroneš.

Davy Poláků v Harrachově i výborné podmínky na Tanvaldském Špičáku

Naopak Harrachov zahraniční turisté, zejména z Polska, zaplnili. „Od 6. ledna tu byli hlavně Poláci, kteří mají Tři krále jako státní svátek. Bylo jich tu opravdu hodně,“ řekl ČTK náčelník lanovky v Harrachově Martin Nedvěd.

Z jizerskohorských středisek jsou v provozu všechny větší areály s výjimkou Bedřichova, kde při oblevě odtála většina sněhu. Naopak Tanvaldský Špičák měl o víkendu výborné podmínky a využilo toho přes 4000 lidí, řekl ČTK Pavel Bažant, ředitel sportoviště Ski bižu, jež provozuje tři největší střediska Jizerských hor.

Zimní středisko v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem v uplynulém týdnu ani přes oblevu provoz nepřerušilo, díky příznivému počasí ale k šesti kilometrům sjezdovek přibyly na víkend další čtyři. K dispozici tam byly téměř všechny tratě.

Lepší lyžování v Krušných horách i na Šumavě

Zlepšily se rovněž podmínky pro lyžaře v Krušných horách, kde od pátku s přestávkami sněžilo a mrzlo. Například na Klínovci lze lyžovat podle webu střediska na 11 z 32 kilometrů sjezdovek a v provozu je deset z 21 lanovek a vleků. Na odvrácené straně svahů na Božím Daru napadlo za dva dny kolem 15 centimetrů sněhu a skiareál Novako hlásil mezi 20 až 50 cm sněhu a v provozu všechny vleky i snowtubing. Nový sníh zlepšil podmínky i v dalším krušnohorském středisku, v Telnici nedaleko Ústí nad Labem. Provoz obnovil v omezené míře areál Bouřňák na Teplicku.

Počasí umožnilo rozšíření provozu také šumavským skiareálům, kam o víkendu zamířily stovky lyžařů. Na Železnorudsku mohli lyžovat ve střediscích Belveder, Alpa louka, Weissova louka a Samoty, od pondělí se má rozjet i Ski&Bike Špičák. V lipenské skiareálu byly v provozu všechny čtyři lanovky a k dispozici byla víc než polovina sjezdovek. „Bohužel zatím stále necháváme zavřené večerní lyžování,“ řekla uvedla za Skiareál Lipno Olga Kneiflová. Na Železnorudsku a v Českém lese dnes také zahájili úpravy běžkařských stop.

Vyšší zájem o Jeseníky a Beskydy

Ochlazení využili k zasněžování také provozovatelé areálů v Beskydech a Jeseníkách a ve srovnání s obdobím na přelomu roku, kdy Česko výrazně zasáhla obleva, se zájem o lyžování podle nich výrazně navýšil. Podle provozovatele areálu Bílá na Frýdecko-Místecku Jaroslava Vrzguly ale i zasněžování přináší problémy.

„Po lyžování to zapínáme a vypínáme to někdy v 05:00, ať můžeme začít rolbovat, ale ať děláme, co děláme, svah není po zasněžování a úpravách ideální. Sníh se těžko zpracovává a jak říkáme, kopec je takový bramborový, to znamená, že na něm zůstávají hrudky,“ uvedl Vrzgula. V současné době je areál v provozu zhruba ze 70 procent.

Na hřebeni Jeseníků je podle horské služby zhruba deseticentimetrová nesouvislá vrstva sněhu, v závětrných lavinových svazích je však sněhu více. „Promáčená sněhová pokrývka díky mrazům postupně promrzá a vytváří se pevná ledová vrstva,“ uvedl dispečer horské služby Jiří Hejtmánek. V horách dál platí první lavinový stupeň, což znamená nízké nebezpečí pádu lavin.

Lyžovačka na Vysočině i nedaleko od Prahy

Lyžovalo se také na Vysočině nebo ve Středočeském kraji. Například Harusův kopec navštívily každý den o víkendu stovky lyžařů a naplnila se kapacita areálu Šacberk, přičemž tamní provozovatelé věří, že se to v příštích dnech nezmění. Spokojena s návštěvností byla i střediska Chotouň u Prahy, Monínec u Sedlce-Prčice nebo areál v Kvasejovicích na Příbramsku.