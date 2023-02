Zesnulá Terézie (†18) mohla být modelkou, míní odbornice! Měla dívka problémy s rodinou?!

Od soboty rodina, známí i policie pátrali po osmnáctileté Terézii M., která po hádce s přítelem Nasimem odešla z jeho bytu a šla se projít na bratislavský Starý most. O tři dny později bylo nalezeno dívčino tělo v řece Dunaj. Podle slovenské psychiatričky Danici Caisové měla Terézie před sebou slibnou budoucnost. Zajímavý vzhled jí mohl zajistit kariéru úspěšné modelky.

Několik dní celé Slovensko řešilo případ pohřešované studentky umění Terézie M. (†18), po které se pátralo od soboty. Všechny naděje ale vyhasly ve středu dopoledne, kdy slovenská média s odkazem na policii a dívčina přítele uvedla, že dívka je po smrti. „Podle dosavadních informací bylo ve vodním toku řeky Dunaj poblíž Lužního mostu zpozorováno ženské tělo bez známek života. Policisté na místě aktuálně provádějí potřebné úkony,“ uvedla ve středu slovenská policie. A informaci, že zesnulou je skutečně Terézie, potvrdil na sociálních sítích i její přítel.

Podle slovenské psychiatričky Danici Caisové mohla mladou studentku umění čekat slibná budoucnost. „Tereza byla velmi zajímavý typ. Měla porcelánovou pleť, pihy a ohnivé vlasy. Kdyby měla po svém boku někoho, kdo by ji usměrnil, možná by v budoucnu byla úspěšnou a žádanou modelkou,“ řekla pro Plus Jeden deň odbornice.

Děti potřebují lásku a pocit bezpečí, míní odbornice

Ta také upozornila veřejnost, ať je všímavá a pozoruje varovné signály, které může někdo z jejich okolí vysílat. „Mladí lidé nemají zkušenosti s krizovými situacemi a často jsou přesvědčeni o tom, že jim nemá kdo poradit. Odborníka ale nevyhledají, protože se domnívají, že si zvládnou poradit sami,“ doplnila svou hypotézu Caisová.

Na sociálních sítích se podle slovenských médií také začalo spekulovat o tom, že Terézie měla problematický vztah se svou rodinou. Podle psychiatričky jen zázemí nestačí. Děti a mladí lidé musí podle odbornice doma cítit pocit bezpečí a lásky.

Byla pozitivní člověk

Ze smrti mladé Terézie se stále nedokážou vzpamatovat ani blízcí a kamarádi. „Byla takové sluníčko. Neznal jsem ji až tak dobře, ale několikrát jsme si spolu povídali. Furt se usmívala. Působila na mě jako pozitivní člověk a perfektní holka. Tohle bych nikdy neřekl,“ svěřil se devatenáctiletý Kiko.

Dívka studovala na Soukromé škole uměleckého průmyslu v Topolčanech. Tam od středy vlaje černá vlajka. „Terezka byla ve druhém ročníku a studovala užitkovou malbu,“ popsala pro Nový Čas ředitelka školy Zuzana Sekmanová. Ta prý celou dobu věřila, že se Terézia najde živá a zdravá. To se ale bohužel nestalo.

Byla nařízena pitva

Co bylo příčinou dívčiny smrti, policie zatím konkrétně neoznámila. „V souvislosti s nálezem těla bylo zahájeno trestní stíhání ve věci trestného činu usmrcení. Na základě návrhu obhlížejícího lékaře byla nařízena soudní pitva,“ uvedl ve čtrvtek bratislavský krajský policejní mluvčí Michal Szeiff. Slovenská média spekulují také nad tím, že Terézie mohla spáchat sebevraždu skokem z mostu.