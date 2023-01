Zlatá mládež si dělá, co chce: Závody v centru Prahy, tunelech... A policie o ničem neví

Kličkují mezi auty, závodí v centru Prahy, zastavují v tunelech, ohrožují všechny kolem sebe. Partička mladých řidičů sportovních aut si v týdnu mezi svátky uspořádala sraz. Kdo by čekal slušné chování na silnici, ten by se spletl. Místo toho mladí řidiči opět jezdili jako šílenci, čímž se pak pochlubili na sociálních sítích. A policie jen nečinně přihlíží.

Zlatá mládež, téma, kterému se Blesk dlouhodobě věnuje. Před téměř dvěma lety se na sociálních sítích objevovala skupinka mladých mužů, kteří noční chvíle trávili tím, že v centru Prahy závodili. Nevadilo jim, že jezdí rychlostí 240 kilometrů za hodinu městem, že ohrožovali vše kolem sebe… Policie se jimi zabývala, nikam to však nevedlo.

Od té doby se tato nekalost v Praze, ale i napříč republikou bohužel rozšířila. Vznikají skupiny, automobilové srazy, projížďky hlavním městem. K jednomu takovému srazu došlo i v poslední prosincové pondělí. Opět se sešla velká skupinka „závodníků“.

140 km/h městem

Dokud se vše odehrávalo na parkovištích, zdálo se podle zveřejněných videí, že je vše v pořádku. Krom pouštění rachejtlí, driftování a tůrování motorů nedocházelo k ničemu, čím by příslušníci takzvané zlaté mládeže ohrožovali ostatní řidiče.

Jejich zvykem však je, že se po nějaké době začnou přesouvat přes centrum hlavního města na jiné lokace. To pak začíná určité jedince svádět k tomu, aby opět porušovali předpisy. Například na jednom videu z ulice 5. května, směrem do centra, se vzájemně nahání minimálně dvě auta.

Za plného provozu se nebáli jet více než 140 km/h. Že je toho málo? Kdepak. Při přesunu se nestyděli ani podjíždět jiná auta, zřejmě z „ohleduplnosti“ jeli v koloně se zapnutými blinkry.

Závody v tunelech

Uběhlo pár dní a partička se opět sešla. Jak jinak, než aby mezi sebou mladí řidiči zase závodili. Středa večer, slabší provoz. Aby to mělo ten správný adrenalin, nebáli se v jednom z tunelových kompexů zastavit. Následovalo rychlé odstartování a začal závod.

Ještě v tu chvíli, než stihli odjet, se z reproduktorů v tunelu ozval hlas dispečera. „Okamžitě uvolněte tunel!“ Operátor na bezohledné řidiče upozorňoval proto, že v připojovacím pruhu stála tři auta, mezi nimi se pohyboval minimálně jeden člověk. V tunelu je to nejen nebezpečné, ale hlavně zakázané. Na dalším videu je zase vidět, jak si to jeden z řidičů uhání po dálnici D1. Na tachometru má rychlost přes 250 kilometrů za hodinu.

Policie nic neřešila

„Nic z výše zmíněných událostí jsme za středu a pondělí neřešili,“ uvedl pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. Policejní prezidium se přitom před několika měsíci chlubilo tím, že své nové ferrari, které policisté zabavili v rámci vyšetřování majetkové trestné činnosti, bude proti podobným závodníkům používat. „Vozidlo bude sloužit na celorepublikovém útvaru a počítáme s jeho nasazením proti těm nejagresivnějším pirátům českých silnic,“ popisoval v červenci šéf dopravní policie Jiří Zlý. Zatím se ale neukázalo, že by sportovní vůz policisté nějak uplatnili.

Jsou nebezpeční

Dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0 je vůči hazardujícím řidičům velmi kritický. „To jsou naprosto ubohé kratochvíle. Ten člověk je nebezpečný, vystavuje sebe, ale hlavně okolí, nebezpečí a ty lidi kolem otravuje. Narazit na takového mameluka je skutečně zážitek,“ řekl Budský.

„Je to síla, že si takové chování dovolí i ve městech,“ kroutí hlavou expert nad bezohledným chováním. „Jede rychle, má vypnuté asistenty a kdykoliv mu to může vyletět a vlítne do davu přihlížejících fanoušků na chodníku nebo zničí stojící vozidla. A pak to může dopadnout tragicky...“ uzavřel Budský. Podle něj to tito šoféři dělají hlavně proto, že touží po pozornosti a adrenalinu, jízda v provozu je pro ně zábavnější než třeba bezpečnější závodění na okruhu.