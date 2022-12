Poslední rozloučení s hasičem Honzou: Sbohem přišly říct stovky lidí! Hrdina zemřel při pokusu o záchranu cizího života

Středa ráno kolem páté hodiny. Dispečeři vysílají k požáru roubené chaty několik jednotek hasičů. Mezi nimi na místo dorazili i čtyři dobrovolní hasiči ze Skalice. Po hodině hašení přichází zpráva, že uvnitř může být majitel domu (†73).

„Moc dům neopouštěl, protože asi před dvaceti lety utrpěl úraz hlavy. Maximálně chodil do lesa. Žil takovým poustevnickým životem,“ vzpomínají na dlouholetého obyvatele Arnultic sousedé. Několik hasičů v čele s Janem D. neváhalo a do nestabilního, nezajištěného a navíc stále hořícího domu vstoupilo za jediným cílem - zachránit lidský život.

Ohnivá výheň si ale během mžiku vybrala svou daň. Na hasiče spadl ohořelý trám a i přes snahu kolegů a přivolaných záchranářů se život statečnému hrdinovi zachránit nepodařilo. Kromě statečného hasiče při požáru zemřel i majitel domu. Den po tragické nehodě nebylo nikomu ze Skalice do řeči. Stejně tomu bylo i během smutečního obřadu. „Nezlobte se, je to čerstvé a bude trvat, než se s tím dokážeme srovnat. Možná že nikdy,“ zmiňovali Honzovi kamarádi.

Poslední rozloučení

Na dvě stovky kolegů, přátel, známých i těch, jimž jeho osud nebyl lhostejný, se s Honzou přišly rozloučit ve středu odpoledne na pohřeb v České Lípě. Všichni vyjádřili velkou úctu a obdiv nejen k činům, které jako dobrovolný hasič vykonal, ale také k charakteru a povaze Honzy jako člověka, kamaráda a kolegy.

„Obdivuhodná byla jeho odvaha a odhodlání, s jakým bojoval s nezkrotným přírodním živlem. Navždy nám zůstane příkladem,“ vyzdvihli hasiči, kteří spolu s Janem vzdorovali ohnivému peklu v Českém Švýcarsku i při osudném požáru v Arnultovicích. „Hasiči jako novodobí rytíři se řídí heslem: Jeden za všechny a všichni za jednoho,“ zaznělo při jednom z projevů v plné českolipské smuteční síni.

Na závěr celé smuteční ceremonie zazněla píseň Karla Gotta Stokrát chválím čas. Jako poctu památce zesnulého kolegy se po skončení rozloučení rozezněly parkem sirény více než patnácti hasičských vozů. Profesionální i dobrovolní hasiči z celé republiky pak za zesnulého kolegu drželi minutu ticha.

Oblíbený dobrovolný hasič se letos oženil a s manželkou čekal jejich prvního společného potomka. „Honza chodil s mým synem do školy. Celý život vyrůstal tady ve Skalici,“ rozvyprávěla se jedna z obyvatelek Skalice. Místní sbor dobrovolných hasičů je v obci oblíbený. Pro děti a rodiny často pořádají různé plesy, soutěže i přehlídky hasičské techniky. Minulou sobotu se měla konat nedaleko hasičárny mikulášská besídka. Po tragédii zavládl takový smutek, že program byl zcela zrušen.

Vlna solidarity napříč zemí

Podporu rodině, kolegům a pozůstalým vyjádřilo nejen vedení profesionálních hasičů, ale také politici. „Upřímně mě mrzí, co se při požáru stalo, a chtěl bych vyjádřit soustrast rodině a všem pozůstalým,“ řekl den po tragédii ministr vnitra Vít Rakušan. Mezi kondolujícími přímo na pohřbu ve středu nechyběl ani hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Víte, že…

Skaličtí dobrovolní hasiči přišli v roce 2018 s nápadem vytvořit největší hasičskou vodní fontánu. Jejich ideu se podařilo s kolegy dotáhnout do konce. Při oslavách 100 let republiky v centru hlavního města na břehu Vltavy vytvořili světový rekord. Do vytváření vodní fontány se zapojilo 200 hasičských sborů napříč zemí.