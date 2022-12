Dívka (18) odmítla nabídku k sňatku: Unesli ji podle ruské tradice!

Situace je o to více šokující, že muži unesli dívku jen krátce poté, co oslavila osmnácté narozeniny. Rusku odvlekli do Nižného Novgorodu. Za vším měla stát neopětovaná láska. „Amik byl do té dívky zamilovaný a proto ji unesli,“ vysvětlil podle deníku Metro svědek, který Bellu znal.

Otec mladé dívky ihned dceru nahlásil na policii jako pohřešovanou osobu. To mu ale nestačilo. Vzal zbraň a vydal se s ní do kavárny, kterou vlastnila rodina mladého únosce. Tam jeho příbuzným vyhrožoval, ale ze zbraně nevystřelil.

Bella se po několika dnech zachránila sama. Ze spárů únosců se jí podařilo utéct a namířila si to rovnou na policejní oddělení, kde vše nahlásila. To Amika vystrašilo a radši se detektivům sám udal. Ti ho poté poslali do vazby.

Ruská média líčí únos jako středověký zvyk „kradení nevěst“, který v některých částech země stále převládá. Ruský vyšetřovací výbor potvrdil Šamojanovo zatčení a dodal, že na seznamu hledaných je i jeho bratr a otec.