Uspávačka Fabiánová chce na svobodu: Na svědomí má přitom čtyři lidské životy!

Fabiánová je jednou ze tří žen odsouzených na doživotní pobyt ve vězení. Nejprve 5. června 2003 v Praze na Poříčí zavraždila šesti ranami sekáčkem 83letého Augustina K., jeho tělo odtáhla do vedlejšího pokoje, posadila do křesla a přikryla. Z domu pak odcizila několik věcí.

K druhé vraždě došlo 8. srpna, Jaroslava Fabiánová se na jedné z tramvajových zastávek v Praze seznámila s Richardem S. (†31), který ji pozval na diskotéku a poté k sobě domů. Tam ho 38 ranami nožem ubodala.

Kriminalisté už v případě první vraždy věděli, že za zabitím důchodce stojí Fabiánová. Zejména díky stopám DNA, které se následně podařilo zajistit i na místě druhého mordu. Několik dnů jim však unikala. Až 22. srpna ji dopadli a obvinili. Fabiánová vinu popírala. O dva roky později byla odsouzena na doživotí. Vysloužila si přezdívku „uspávačka“, protože své oběti zpravidla zabíjela tak, že je nejdřív uspala a až poté zavraždila.

Teď, po více jak sedmnácti letech, přišla podle CNN Prima News s tím, že chce obnovu procesu. „Mohu potvrdit, že Městský soud v Praze bude rozhodovat o návrhu na povolení obnovy řízení ve věci odsouzené Jaroslavy Fabiánové. Za tímto účelem nařídil soud veřejné zasedání, které proběhne ve středu,“ uvedl mluvčí soudu Adam Weing.

Pokud by chtěla obnovy procesu dosáhnout, musela by mít nové důkazy, kterými by se její vina zpochybnila. Sama se soudního líčení účastnit nebude, trest si odpykává ve věznici v Karviné a u soudu vystoupí prostřednictvím videokonference.

Doživotní trest si Fabiánová nevysloužila náhodou. Už tehdy měla totiž na svědomí dva lidské životy. Uspávačka poprvé vraždila už v roce 1981, kdy kladivem ubila seniora, kterému před tím poskytla sexuální služby. Tehdy ale nebyla plnoletá a odseděla si jen 4,5 roku vězení. Po propuštění se živila jako zlodějka, která své oběti uspávala. Jedna z jejich vytipovaných obětí ale po požití hypnotik zemřela – muž byl totiž kardiak. Za to si Fabiánová odpykala deset let vězení. Byla také předlohou pro jeden díl seriálu Případů 1. oddělení.