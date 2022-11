Gia Daniela V. se s Alexem A.. měla několikrát sejít letos v květnu v Karlových Varech a u jezera Medard. „Osobně jej instruovala ohledně vraždy poškozené, předávala mu informace o jejím denním režimu, bydlišti, pracovišti. Požadovala, aby poškozenou před vraždou přinutil pod pohrůžkou ublížení jejímu synovi k převodu finančních prostředků,“ popsal státní zástupce Jakub Kubias.

Obžalovaná měla gangsterovi nabídnout 60 procent z financí, které se podaří od makléřky získat. „Instruovala jej též, jak se zbavit těla, s doporučením, aby zalil části do betonu a hodil do jezera Medard. Poučovala, jak vraždu provést, plánovala si alibi,“ dodal Kubias. Alex. A. ale vše oznámil policii.

Obžalovaná: Byla to hra

Obžalovaná žena, která žila dlouho v cizině a do Česka se vrátila před několika lety, u soudu jakoukoli vinu popřela. Vše prý byla jen předem domluvená hra, kterou po ní Alex A. vyžadoval.

„Jezdil za mnou domů, v neprůstřelné vestě. Vzpomínal, že byl vyhlášený gangster. Vyprávěl, co podnikali s Jonákem, co se dělo v Discolandu Sylvie. Chtěl, abych mu sehnala někoho, kdo bude vařit drogy. Pak chtěl sehnat zbraně, samopaly, náboje,“ popisovala obžalovaná žena.

Jezdila s ním na vyjížďky a říkala prý to, co po ní vyžadoval. „Říkal, že potřebuje akci, aby zažil pocit gangstera a aby to bylo hodně reálné, že ho vzrušuje ho myšlenka, že ho navádím, tak abych mu to popisovala. Říkal, že si odseděl 25 let a je napravený. Bála jsem se ho, takovému člověku neřeknete ne,“ uvedla Gia Daniela V. před trestním senátem.

Tvrdila, že měla hovořit o nějakém reálném člověku, kterého nemá ráda. Navrhla proto makléřku, pro kterou v minulosti pracovala.

Oběť: Jsem z toho špatná

Makléřka vypověděla, že obžalované ženě pronajala dům, ta ale neplatila nájem. „Dluží mi asi 300 tisíc za nájem a asi 56 tisíc za elektřinu. Chtěla osobní bankrot, na ten ale potřebovala příjem, a tak jsme uzavřeli dohodu o provedení práce, že by předávala klíče, překládala, odečítala energie,“ vzpomínala žena.

Zjištění, co na ni podle obžaloby Gia Daniela V. chystala, bylo šokem. „Když mi policie řekla, o co se jedná, řekla jsem, že je to nesmysl. Když jsem pak měla možnost nahlédnout do spisu, byla jsem z toho špatná. Brali jsme její děti na výlet, znala jsem je, pmáhala jsem jí, dodnes s tím nejsem schopná se srovnat,“ popisovala makléřka u soudu.

Výmysly o dialýze

Obžalovanou označila za chorobnou lhářku. „Lhala, že jezdí na dialýzu, pak jsme zjistili, že to není pravda. Když jsem jí to řekla, tvrdila, že tam jezdí pod jménem sestry. Pak tvrdila, že zemřel otec jejího syna, americký voják, když jsem jí řekla, že má nárok na rentu, tvrdila, že je to složité. Připadalo mi ale, že těm svým lžím věří,“ líčila.

Uvedla, že je s obžalovanou zpočátku pojilo přátelství. „Bohužel jsem se jí svěřovala v určité době i s osobními věcmi,“ povzdechla si a dodala, že Alexe A. nikdy před tím neviděla a neznala.

Soud pokračuje výslechy svědků. Státní zástupce pro obžalovanou požaduje 11 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.

VIDEO: Ivan Jonák: Jak bývalý král kriminálního podsvětí zemřel bez peněz a úplně sám.