Eva zavraždila svou dceru Bianku (†15): Před soudem činu litovala, exmanžel jí ale nevěří

K tragédii došlo minulý rok v únoru. Prarodiče se nemohli dovolat své dceři Evě a vnučce Biance. Rozhodli se proto, že k nim domů přijedou, měli totiž klíč. Dveře se jim ale nepovedlo otevřít, a tak zavolali na pomoc hasiče a policii.

Ti pak v bytě na sídlišti Západ našli patnáctiletou dívku bez známek života a matku v bezvědomí. Vyšlo najevo, že se po hrůzném činu pokusila o sebevraždu. Školačka podlehla několika bodným ranám na místě. Podle jejího otce ji matka měla zavraždit ve chvíli, kdy spala.

Ve středu odpoledne ženu před soud na Slovensku přivedla policejní eskorta. Jak uvedl deník Plus Jeden Den, soudce z jednání vyloučil veřejnost, i tak ale prosáklo, že obžalovaná žena vyjádřila nad svým činem lítost. Stání trvalo dvě hodiny a bylo odročeno na prosinec.

Za vraždu Evě hrozí 20–⁠25 let případně doživotí. Otec zavražděné dívky Imrich řekl, že jeho bývalá žena byla v minulosti agresivní, ale nenapadlo ho, že by dokázala svou jedinou dceru zavraždit. „Přišel jsem o své jediné dítě. Poznamenalo mě to na celý život i naše rodiny,“ řekl.

„Její matka na ni zaútočila s nožem když dcera spala. Ani si zřejmě nestihla uvědomit, co se stalo,“ dodává. Dodnes se mu prý za zabití milované dcera neomluvila. „A lítost, kterou projevila před soudem nevnímám jako upřímnou. Je to jen účelové kvůli nižšímu trestu,“ dodal. Eva byla během pobytu ve vazbě několikrát v nemocnici kvůli psychickému zdraví.