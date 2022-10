Rodiče Natálie (†19), kterou v Bratislavě srazil opilý funkcionář: Netušili, že je mrtvá, hledali ji po nemocnicích!

Chvíle hrůzy zažili v neděli 2. října rodiče nadějné devatenáctileté studentky práv Natálie H. Když vyrazila jejich dcera osudný den ze Spišské Nové Vsi do Bratislavy na internát, netušili, že ji živou vidí naposledy. Ten večer, kdy dívka společně s dalšími několika lidmi čekala na zastávce Zochova v centru hlavního města na autobus, se s vozem přiřítil na zastávku opilý bývalý funkcionář Dušan Dědeček a usmrtil pět mladých lidí. Mezi nimi byla i Natálie.

Rodiče v neděli večer studentku několikrát telefonicky kontaktovali, ona jim ale telefon nezvedala. To otce i matku rozrušilo, protože Natálie nikdy nic podobného neudělala. Rozhodli se, že zkontaktují policii. Ta jim ale dala košem.

Policie rodičům nic neřekla

„Dokonce ji chtěli dát do pátrání na policii jako pohřešovanou osobu. Řekli jim však, že ještě neuplynulo 24 hodin, odkdy se přestala ozývat,“ řekl pro Nový Čas advokát Patrik Benčík, který zastupuje studentčinu rodinu. Když se Natálie ani po několika hodinách neozvala, vyrazili vyděšení rodiče ze Spišské Nové Vsi do Bratislavy. Tam svou dcerku hledali v několika nemocnicích a doufali, že milovanou Natálii někde najdou živou.

V pondělí ráno jim zazvonil telefon. Volajícím byl rodič dívčiny spolužačky, jenž Natálčiny příbuzné prosil, aby se dostavili na místo tragické nehody na zastávce Zochova. Tam si otec i matka vyslechli nejtěžší ortel z úst psychologů: „Vaše dcera je mrtvá.“ Z toho byl advokát velmi překvapený. „Vůbec je nekontaktovala policie. Pro rodiče situace na místě nehody působila chaoticky,“ sdělil Benčík.

Vše mohlo být jinak

Pro bezohledného řidiče, který ze světa sprovodil jejich milovanou dceru, bude Natálčina rodina požadovat řádný trest. Dědeček se v minulosti za svou jízdu omluvil, rodina však řidičovu lítost nebrala vůbec vážně. Příbuzní podle advokáta chápou Dědečkovu lítost pouze jako snahu vyhnout se vazebnímu stíhání. „Rodina bude jako poškozená strana v trestním řízení aktivně využívat všech institutů trestního řádu tak, aby byl pachatel trestného činu obžalován, odsouzen a spravedlivě potrestán,“ popsal další postup advokát.

Ironií osudu je, že Natálie mohla být podle Benčíka naživu, kdyby její spoj do Bratislavy nenabral po cestě zpoždění. „Celá tragická situace byla vyústěním série nešťastných náhod. Natálie měla jet původně jiným spojem do Bratislavy. Vlak, kterým nakonec jela, měl 24minutové zpoždění. Kdyby jel na čas, Natálie by byla stále naživu,“ uvedl Benčík.