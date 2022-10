Tragédie v Bratislavě zdrtila i záchranáře! Pomoc hledají u psychologů

Od tragédie na zastávce Zochova v centru Bratislavy, která otřásla celým Slovenskem, uplynul více než týden. Rány v srdcích pozůstalých po pěti mladých lidech se ale budou hojit mnohem déle. Bývalý sportovní funkcionář Dušan Dědeček jim svou bezohledností vzal to nejdražší, co měli.

Sportovní funkcionář na zastávce v Bratislavě zabil pět lidí: Vlastnil obrovský majetek!

Nejsou to ale výhradně pozůstalí, kdo se z tragédie musí stále vzpamatovávat. Hrůza na místě nehody bezprostředně zasáhla i členy záchranných složek, kteří tam zasahovali. „Nám je to moc líto, bylo to hrozné. I sami kolegové z toho byli nešťastní, také to těžko snášejí," uvedla pro Noviny.sk jedna ze záchranářek.

Právě záchranáři, policisté ale i hasiči po tragédii absolvovali tzv. debriefing, kde společně rozebrali a analyzovali osudný den. Někteří ale i tak tragédii těžce nesou, takže musí vyhledávat odbornou pomoc. „Na tísňové lince 155 máme psychology, kteří pomáhají operátorům zvládnout stres a náročná volání. Ani záchranáři nejsou stroje, ale lidé, pomoc po psychické stránce potřebují i ​​oni," sdělila mluvčí operačního střediska záchranné zdravotní služby Alena Krčová.

Posttraumatická stresová porucha může totiž po podobné události postihnout i svědky neštěstí či samotné záchranné složky. „Je nesmírně důležité, aby i oni dostali pomoc, aby měli k dispozici psychology. Důležitá je podpůrná síť, mnoho lidí se jim ozve a podpoří je,“ řekl pro deník psycholog Marek Madro. Podle něj si člověk musí po takovém traumatu uvědomit, že i když byl zážitek extrémně silný a děsivý, život musí pokračovat dál.