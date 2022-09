Šokující záběry: Šílenec na útěku před policií málem srazil maminku s kočárkem!

V pátek si policisté z Rumburku všimli auta a řidiče (48), o kterém věděli, že má zákaz řízení. Rozhodli se ho proto zastavit. Když zapnuli majáky a stopku, začal jim ujíždět. Řítil se vysokou rychlostí, nerespektoval značky ani ostatní řidiče, v Rumburku navíc ohrozil maminku s kočárkem!

Rumburkem uháněl směrem k hraničnímu přechodu do Německa. Pak vjel do obce Seifhenersdorf. „V německé obci řidič pronásledovaného vozidla nedal na křižovatce přednost jinému projíždějícímu vozidlu a následně došlo k jejich střetu. Ani to ho však nezastavilo a pokračoval ve své jízdě, tentokrát zpět přes státní hranice do České republiky směrem na obec Varnsdorf,“ popsala mluvčí policie Eliška Kubíčková.

Hlídka mu nicméně byla stále v patách a před ním už byla nachystaná další, která vytvořila zátaras. Když k nim dojel, už proti němu stáli dva policisté s namířenými zbraněmi. „Teprve to donutilo řidiče vozidla zastavit. Policisté mu za použití donucovacích prostředků přiložili služební pouta a zadrželi ho,“ dodala mluvčí.

Hlídka se nespletla, řidič opravdu neměl za volantem co dělat, navíc test na drogy ukázal pozitivní výsledek na amfetamin/metamfetamin. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozí až dvouletý pobyt ve vězení.