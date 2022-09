Luxusní dovolená u moře skončila tragédií: Mámu tří dětí zabil při potápění žralok

Obrovskou tragédií skončila vysněná dovolená pro osmapadesátiletou Američanku Carolinu DiPlacidovou. Na Bahamách se i se svou rodinou vydala na plavbu proslulou lodí The Harmony of the Seas. Součástí výletu byly zastávky a kratochvíle jako šnorchlování. Při jednom z nich ženu napadl žralok. Caroline neměla šanci na přežití.