Policista kouzelníkem: Martin ohromil porotu Talentu vyšetřovací magií!

Jedním z účastníků populární soutěže Československo má talent byl před několika dny i policista Martin Obdržálek z Prahy. Porotu ohromil svým „vyšetřovacím“ kouzlem. Nakonec si vysloužil postup do dalšího kola.

Policista hlídkové služby z Prahy Martin Obdržálek (35) se magii věnuje ve svém volném čase. Do soutěže přijel z Uherského Hradiště. „Kouzlení se věnuji asi od desíti let,“ popisuje v úvodním slově pro televizi Joj. Vystupuje pod svou přezdívkou Obinn Magic.

Stejně jako mnoho jeho vrstevníků byl i on ohromen Davidem Copperfieldem. „Od té doby to začalo. Pracuji jako policista v Praze, moje denní náplň není každý den stejná, na cokoliv se zavolá, na to jedeme,“ popisuje dál.

Díky kouzlům se dostává do svého světa, kde zapomíná na stres z náročné práce a i na to, že každý den nasazuje vlastní život. Na kouzlení ho baví němý úžas nebo to, že lidem vytvoří úsměv na tváři.

Pro porotu si v prvním kole připravil kouzlo blízké jeho práci. V rámci toho se snažil, i se zapojením poroty, „kouzelně“ vyšetřit případ žhářství. Těm rozdal různé role, například vyšetřovatele, kriminalistického technika nebo svědka. Nakonec se čtyřmi „ano“ postoupil do dalšího kola.