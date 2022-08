Policie při pátrání po nebezpečném násilníkovi našla mrtvolu: Tělo muže leželo v lese

„Mohu potvrdit, že jsme včera na Rychnovsku našli tělo muže neznámé totožnosti. Okamžitě jsme začali s identifikačními úkony, pátrání po Martinu Rybínovi ale i nadále intenzivně pokračuje,“ sdělila Blesku mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Nepotvrdila tak, že by mrtvým byl hledaný Rybín. Ten měl podle agentury aktu.cz znásilnit nezletilou, policie po něm pátrá zatím bez výsledku. Do obrovské pátrací akce nasadili vrtulník Letecké služby Policie ČR, zásahovou jednotku, těžkooděnce, psovody a kriminalisty.

Obec Semechnice na Rychnovsku v pátek 26. srpna na facebooku vyzvala občany v souvislosti s pátráním po Rybínovi k obezřetnosti. „V okolí naší obce se může pohybovat nebezpečný, ozbrojený pachatel,“ stojí na obecním facebooku. Informaci, že by hledaný mohl být pachatelem, policie nekomentovala.

Podle tamních obyvatel se hledaný zřejmě pohybuje kolem Dobrušky nebo Deštného v Orlických horách. „V Polsku není, stále ho někdo vidí v okolí, cestuje z města do města,“ napsal jeden z obyvatel. „Bivakuje po lesích, včera u nás na Bědovicích, dneska Lipiny, kdoví kde se zase ukáže. Magor,“ dodala Miroslava.

Policie i nadále žádá o součinnost, pokud by někdo Martina Rybína viděl, měl by ihned volat na linku 158. Je navíc možné, že je podezřelý muž ozbrojený, nikdo by se proto neměl snažit sám ho zadržet. Na sobě má zřejmě stále černé tričko a černé kalhoty. Popis je ale ze soboty, nemusí být aktuální.

