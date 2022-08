Dramatická záchrana ženy z Olomouce se zánětem srdečního svalu: Při přeletu šlo o sekundy!

Začalo to tím, že jinak zdravou pacientku postihl zánět srdečního svalu. Jedná se o zákeřné onemocnění, které se projevu mírnými příznaky, a proto si ho člověk nemusí dlouho všimnout. V závažnějších případech ohrožuje i život.

O ženu v kritickém stavu se nejprve postarali lékaři ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Ženu ale bylo nutné za pomocí vrtulníku transportovat do pražskému IKEMu. „Na umělé plicní ventilaci, se zavedenou ECMO podporou, prakticky se stojícím srdcem. Okamžitě začíná komplexní intenzivní péče,“ popisují zástupci Institutu klinické a experimentální medicíny chvíle, kdy jde o vše.

Následovala další náročná léčba, během které museli lékaři zmenšit otok plic a zabezpečit krevní oběh. „Biopsií stanovují diagnózu a nasazují imunosupresivní léčbu. Po 5 dnech je pacientka odpojena od umělé plicní ventilace, po 10 míří stabilizovaná zpět do FN Olomouc,“ dodávají lékaři.

Na případu ilustrovali i to, jak nutná je rychlá spolupráce a včasný transport pacienta do specializovaného kardiocentra, jako je právě zmíněný IKEM. „Bez úzké spolupráce s ostatními nemocnicemi by to ale nefungovalo, moc děkujeme,“ dodávají.

Jak nemoc poznat?

Národní zdravotnický informační portál na svých stránkách uvádí, že zánět srdečního svalu probíhá nejčastěji bez znatelných specifických příznaků. „Někdy se objeví únava, slabost, příznaky podobné chřipce (horečka, bolesti těla, únava) nebo zrychlený puls. V závažnějších případech může docházet k bolesti na hrudi, srdečním arytmiím, postupně se zhoršujícímu srdečnímu selhávání s dušností a otoky nebo i k akutnímu srdečnímu selhání,“ popisují.

Mezi příčiny tohoto zákeřného onemocnění se řadí infekční myokarditidy. Jde o viry, bakterie, kvasinky, jednobuněčné mikroorganismy nebo parazity. V případě neinfekční příčiny myokarditidy patří třeba jedy nebo alergie.