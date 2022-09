Dvojitý československý agent v CIA: Na swingers party rád chodil od začátku nahatý

Dvojitý agent Karel Köcher jako jediný agent dokázal infiltrovat americkou CIA. Tajné informace pak předával do Prahy a sovětské tajné službě KGB. Kromě tajného života agenta měl rád ale i swingers party, na kterých se nebál producírovat nahý s erekcí.

Karel Köcher v USA figuroval jako dvojitý agent. Byl zároveň jediným, komu se podařilo infiltrovat do Ústřední zpravodajské služby (CIA), odkud předával informace jak Praze, tak sovětské tajné službě KGB.

Tomu předcházela mise, kterou mu dali za úkol v StB. Pod krycím jménem Pedro měl za úkol se jako falešný emigrant dostat do amerických tajných služeb. Se svou ženou Hanou proto v prosinci roku 1965 „emigrovali“. V USA tvrdil, že emigroval proto, že mu československý režim nedovolil se realizovat a profesně a odborně růst. O šest let později dostali americké občanství.

V CIA pracoval v analytickém oddělení, kde vyhodnocoval odposlechy sovětských diplomatů či obchodníků. V roce 1982 se ale FBI dozvěděla, že Köcher pracuje pro československou rozvědku, a začala manžele Köcherovy odposlouchávat. V listopadu 1984 je zatkla, Köcher strávil rok ve vězení a byl odsouzen na doživotí.

Miloval sex kluby

„Köcher byl trochu zvláštní. Většinou si lidé nechávali po určitou dobu oblečení, on se ale vždy procházel nahý,“ cituje New York Post hosta orgií z filmu Lhář: Jak se dvojitý agent v CIA stal posledním čestným mužem studené války. „A vždy měl erekci,“ dodává. Swingers party byly jeho oblíbené. V té době bydlel se svou ženou Hanou v New Yorku.

Výměna v Berlíně

Vyměněn byl v únoru 1986 na proslulém berlínském „mostě špiónů“. Celkem bylo tehdy vyměněno devět osob. Západním směrem putoval Ščaranskij a občané NDR Wolf-Georg Frohn a Dietrich Nistroy a také Čech Jaroslav Javorský, syn tenisty Jiřího Javorského. Sovětský svaz získal kromě manželů Köcherových i ruského občana Jevgenije Semljakova, Poláka Jerzyho Kaczmarka a Němce Detlefa Scharfenortha. Po výměně byli Köcherovi zbaveni občanství USA.

Ruský agent v Česku!

Trochu podobný případ se v nedávné době odehrál i v České republice. Tajné služby odhalily ruského špiona na Ministerstvu zahraničních věcí. Podle zjištění Deníku N se jednalo o dlouholetého zaměstnance, který spolupracoval s ruskou civilní rozvědkou SVR. „Ruská rozvědka využila jeho slabosti pro ženy a peníze,“ citoval deník jeden ze svých diplomatických zdrojů. Odhalenému agentovi zřejmě ale nehrozí trestní stíhání, zákon je podle všeho špatně nastaven.