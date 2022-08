Dojel do cíle a zemřel! Na známém slovenském cyklistickém závodě vyhasl život Dušana P. (†47)

Letošní ročník známého slovenského závodu Donovalský drapák zůstane zřejmě navždy spojen s tragickou událostí. Po příjezdu do cíle totiž jeden ze závodníků, 47letý Dušan Pisoň, zkolaboval a upadl do bezvědomí. Z toho už se bohužel neprobral. Rodina, přátelé a známí, kteří mu přezdívali „slovenský Ovečkin“, se s Dušanem naposledy rozloučili tento týden.

V sobotu 6. srpna se ve slovenském městě Donovaly nedaleko Banské Bystřice konala známá sportovní akce Donovalský drapák. V té se snoubí kombinace běhu a jízdy na horském kole a závodníci proti sobě soutěží v různých kategoriích.

Závodu se zúčastnil i zkušený cyklista a běžec Dušan Pisoň (†47). Ten se dlouhodobě věnoval vytrvalostnímu běhu i horské cyklistice a byl členem klubu Racing Team Hriňová, který sídlí v jeho rodném městě. Dušan se na start postavil už poněkolikáté a věřil, že si třeba vylepší čas oproti loňskému roku. To se však bohužel nestalo. Poté, co na kole dojel do cíle, upadl do bezvědomí.

Ucítil tlak na hrudi a padl

„Normálně dojel na kole, najedl se, napil a pak jen řekl, že cítí tlak na hrudi. Padl těsně vedle záchranky. Ti ho oživovali přes půl hodiny. Byly při tom i jeho dvě děti a manželka,“ řekl pro slovenský deník Pluska.sk jeden ze svědků tragické události.

I když se zdravotníci snažili, co jim síly stačily, Dušana se jim zachránit nepodařilo. „Bohužel, navzdory velké snaze všech se pacienta nepodařilo zachránit,“ uvedla na webu slovenská Horská záchranná služba.

Tohle je tvůj poslední start, dojímali se kamarádi

Tragédie zasáhla Dušanovu ženu Martinu a dva syny takřka okamžitě. Všichni totiž osudný den byli na akci také, protože chtěli tatínkovi fandit. „Všichni jsme ho zde znali. Když mi manžel řekl, co se stalo, nechtěla jsem tomu uvěřit. Zůstali po něm dva synové, jeden myslím jde na střední školu a druhý má asi 12 let. Co s nimi bude?“ uvedla jedna z obyvatelek vesnice Hriňová, kde byl Dušan v tomto týdnu pochován.

Na poslední rozloučení dorazili Dušanovi kolegové z týmu příznačně ve sportovních cyklistických dresech. Zesnulému příteli přezdívali „slovenský Ovečkin“ a u rakve mu nechali velmi osobní a krásné vzkazy. „Duškin, odpočívej tam v klidu a rozdávej dobrou náladu v tom sportovním nebi. Tohle je tvůj poslední start,“ stálo na jednom z emotivních vzkazů.