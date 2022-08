Herec ze známé československé pohádky měl vážnou dopravní nehodu. V nemocnici bojuje o život!

Úterní odpolední projížďka na motorce skončila pro bývalého sedmačtyřicetiletého slovenského moderátora a hráče pokeru Dag Paloviče tragicky. V Levickém okrese mezi Šahami a Preseľanami nad Ipľom nedaleko maďarských hranic totiž došlo k vážné dopravní nehodě.

Bývalý moderátor byl podle všeho sražen osmadvacetiletým řidičem osobního vozu. „Řidič vozu Opel Astra pravděpodobně nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do před ním jedoucího motocyklu Yamaha,“ sdělila pro TV JOJ mluvčí Krajského ředitelství policejního sboru v Nitře Viktória Borloková.

Pacient je napojen na plicní ventilaci

Palovič byl v důsledku silného nárazu vymrštěn do vzduchu a spadl na čelní sklo osobáku. To mu způsobilo vážná zranění, která ohrožují jeho životní funkce. „Zraněného muže záchranáři ošetřili, vzhledem k těžkým zraněním ho museli uvést do umělého spánku,“ uvedla mluvčí operačního střediska záchranné zdravotnické služby Alena Krčová.

Do Fakultní nemocnice v Nitře byl bývalý moderátor transportován vrtulníkem. Při převozu trpěl Palovič častými prochami vědomí a jeho zranění jsou údajně velmi vážná. V nemocnici byl dle vyjádření tamní mluvčí Tatiany Kubinec pro server Pluska.sk zraněný napojen na umělou plicní ventilaci a bojuje o život. Podle webu topky.sk mu lékaři museli amputovat jednu nohu!

Jako dětský herec účinkoval v pohádkách

„V dané věci bylo zahájeno trestní stíhání pro přečin ublížení na zdraví,“ uvedla na sociálních sítích policie z Nitry.

Dag Palovič odstartoval svou kariéru jako dětský herec například v pohádkách Král Drozdí brada či Lampáš malého plavčíka. V devadesátých letech působil hlavně jako moderátor, hrál profesionálně poker a v současnosti se věnoval psaní knih a mentorskému koučování.