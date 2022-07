Na počátku letošního roku otřásla slovenským městem Šumiac nedaleko Banské Bystrice velká tragédie. Třiatřicetiletý Peter tam surově zavraždil svojí bezbrannou matku Lenku za pomoci sekery. Poté, co vraždu provedl, muž sám zavolal na policii a ke všemu se přiznal. U Okresního soudu v Banské Bystrici začalo v tomto týdnu jednání s obžalovaným Peterem. Slovák by v případě uznání viny mohl ve věznici strávit zbytek života.

Asi nikdo z obyvatel slovenského městečka Šumiac v lednu netušil, k čemu se v jednom z domů schyluje. Alkoholem posilněný třiatřicetiletý Peter se totiž rozhodl sprovodit ze světa vlastní matku. Osudného dne muž celý den popíjel a zřejmě i to bylo důvodem tehdejších sporů, které tehdy s matkou měl. Večer šla Lenka spát dříve než Peter. Ten po několika minutách dle jeho slov slyšel matku velmi silně chrápat, a to mu vadilo. Rozhodl se tak vzít sekeru a bezbrannou matku ve spánku zabil celkem čtrnácti ranami, které jí uštědřil do krku a obličeje.

Vrah si je své vinny vědom

„Volal mi, 'Zabil jsem si mámu, pojď nahoru, zabil jsem si mamku'. Neustále do telefonu plakal,“ uvedl pro slovenskou TV JOJ Peterův kamarád krátce po tragédii. Z činu byla v šoku i starostka obce. „Rozplakala jsem se a hned jsem se modlila za Lenku i za Petera,“ řekla tehdy Jarmila Gordanová.

Peter po činu měl sám kontaktovat i policii, které se k vraždě matky doznal. Před soudem prohlásil, že si je vědom své viny, proto soud nepotřeboval vyslechnout další svědky. Podle obhájce obžalovaného muže, Daniela Janša, až do vynesení rozsudku nebude komentovat průběh jednání.

Čeká se na výslechy znalců

„Jednání bylo odročeno na 1. srpna 2022 za účelem dalšího dokazování,“ informoval TV JOJ mluvčí Krajského soudu v Banské Bystrici, Vladimír Černota. Klíčové teď budou výslechy a závěry znalců z oboru psychiatrie a psychologie. Na začátku srpna by tak mohlo být jasno, jaký trest si Peter od soudu odnese. Hrozí mu až dvacet pět let odnětí svobody, ale mohl by dostat i trest nejvyšší, a sice doživotí.