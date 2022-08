Teenagerka šla minulý pátek na večírek u příležitosti ukončení školy (v USA lze dokončit střední školu dříve, pozn. red.), který proběhl v kempu jenom 20 kilometrů vzdáleném od Kielyna domova. V půl dvanácté večer poslala své mamince zprávu, že bude doma za třičtvrtě hodiny. „Miluji tě, mami,“ napsala pak ještě.

Naposledy byla dívka viděna na party kolem půl jedné. Podle přátel byla však příliš opilá na to, aby mohla sama řídit domů. Od té chvíle ji však nikdo ze stovky účastníků večírku neviděl. Rodina a blízcí nevěří, že by se někde vybourala, protože to už by ji zřejmě pátrací skupiny našly!

„Jsem vyděšená. Nemohu na to přestat myslet, mám noční můry a myšlenky, které nedokážu dostat z hlavy,“ cituje deník Daily Mail zoufalou Kielynu matku Linsey. Dodala, že případ převzala FBI a že jej nyní vyšetřují jako únos. Kiely prý není typ dcery, která by jen tak utekla. Kdyby prý chtěla, mohla to udělat už dávno.

Dívka měla velkou radost, že se jí podařilo dokončit studium na střední škole dříve, a proto si přála jít i na večírek. Máma Lindsey jí to dovolila a výjimečně ji i nechala přijít domů později.

„Prostě nám vrať naši dceru. Jsi nám jedno, jen nám vrať naši dceru,“ vyzvala zoufalá žena neznámého únosce.