Nehoda se stala 17. července ve Valčianské dolině v dětském parku Snowland. Kolem patnácti dětí tam tehdy skotačilo ve skákacím hradu, když zničehonic jej větrný poryv zvedl do vzduchu! Děti vypadly ven a pět z nich utrpělo zranění.

„Na případu intenzivně pracujeme a vykonáváme všechny potřebné procesní úkony a opatření, jejichž součástí je i znalecké zkoumání,“ uvedl tehdy pro slovenský deník Plus Jeden Deň policejní mluvčí Radko Moravčík. Nejtěžší zranění utrpěl teprve šestiletý Marek, jeho sestřenice Nelinka (7) a desetiletá dívka.

Těžce zraněný Marek a Nelinka

Marek skončil v nemocnici se zlomenou pánví, kyčelním kloubem, stehenní kostí, s otřesem mozku, rozbitou hlavou a odřeninami po celém těle. V nemocnici byl hospitalizovaný dva týdny. Ačkoliv už je doma, otec Ladislav uvedl, že se však stále zotavuje.

Chodí o berlích. Chůze je pro něj ale velmi náročná. Nelinka měla naražená žebra, podlitiny a rány po celém těle. Hlavně na tváři. Neznámá desetiletá dívka musela podstoupit operaci.

Vír rarášek?

Šéf parku Snowland Erik Trašky (47) uvedl, že za nehodou stojí vír rarášek! Rarášek neboli prachový vír je druh větrného víru. Ředitel Centra předpovědí a výstrah Jozef Csaplár pro výše zmíněný deník potvrdil, že se vítr vyskytuje na území Slovenska.

Lidé ho prý mohou pozorovat v letních měsících na polích i ve městech, kde do víru zvedá odpadky a listí. „Vzniká termickou konvencí, kdy je silně zahřátý povrch a s výškou teplota rychle klesá. Lehký vzduch stoupá vzhůru a v důsledku větru začne rotovat,“ vysvětlila již dřív pro Blesk meteoroložka Dagmar Honsová.

„Běžným nepříjemným efektem rarášků jsou obvykle plné oči prachu a rozsypané smetí. Silnější rarášci samozřejmě mohou způsobit i větší škody – strhnou stany, tašky na střechách. Zvláštní kapitolou jsou případy, kdy rarášek ovlivní nepozorné parašutisty nebo skydivery,“ dodal odborník s tím, že takové případy mohou skončit tragicky.

Otázkou je, zdali vítr mohl zvednout skákací hrad s dětmi do výšky šesti metrů? „Většina rarášků vyskytujících se na našem území je slabá a jejich průměr dosahuje obvykle necelý metr, přičemž rychlost větru při rotaci je různá, od zhruba 7 po 20 m/s (25 – 70 km/h). Životnost těchto běžných rarášků je přibližně jedna minuta. Výška, do které sahá vír, je různá, od pár metrů do několika desítek metrů,“ uzavřel odborník pro Plus Jeden Deň.