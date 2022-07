V malé obci Valča nedaleko Žiliny na Slovensku došlo v neděli k děsivé nehodě. Silný vítr zvedl ze země skákací hrad, ve kterém bylo zhruba patnáct dětí. Ty pak padaly na zem z výšky několika metrů. Vážnější zranění má pět dětí, některé dokonce skončily v bezvědomí a musely okamžitě podstoupit operaci. Zděšení rodiče pro deník Plus JEDEN DEŇ popsali, jak ke všemu došlo.

Na nedělní odpoledne si obyvatelé a turisté ze slovenské obce Valča nedaleko Žiliny budou pamatovat ještě dlouho. Pohodový víkendový den totiž narušila hrozivá událost, ke které došlo v odpoledních hodinách.

Na skákacím hradu si užívalo asi patnáct dětí. „Seděli jsme s manželkou a příbuznými zhruba 10 až 15 metrů od atrakce. Najednou zafoukal silnější vítr, ale nebyl to žádný uragán nebo tornádo, když v tom přišel silnější vítr a atrakci i s dětmi zvedl do vzduchu,“ řekl slovenskému deníku Plus JEDEN DEŇ pan Ladislav.

Zlomené kyčle, pánev i stehenní kost

„V tom to zvedlo ten skákací hrad asi tři metry nad zem. Všichni jsme vyskočili. Vítr se však v momentě opřel do nafukovacího hradu ještě jednou a vynesl ho do výšky zhruba šesti metrů. Tam se naklonil a děti létaly vzduchem jako hadrové panenky,“ popsal hrůzu nedělního odpoledne Ladislav. Jeho syn Mareček (6) spadl na zámkovou dlažbu a s velmi vážnými zraněními skončil v nemocnici v Martině.

„Když jsem slyšel rozsah zranění, myslel jsem si, že odpadnu. Má zlomenou pánev, kyčel i stehenní kost, otřes mozku, rozbitou hlavu a odřeniny po celém těle. Hospitalizovali ještě jednu dívku (10), kterou museli urgentně operovat. Syn je na ARO, ona na JIP, avšak už mimo ohrožení života,“ doplnil zničený rodič.

Policie zahájila trestná stíhání

Někteří se domnívají, že na vině nebyl jen silný vítr. Podle rodičů nebyla atrakce dostatečně ukotvena. „Jsem stavbař a mám svoji firmu, my například kotvíme lešení, i proto se v tom vyznám. Stále budeme mít všichni před očima ty drobné děti, jak zakrvácené leží v bezvědomí kdekoliv po zemi,“ uvedl další z rodičů zraněných dětí Laco (30). Podle jím zjištěných informací byl skákací hrad přetlakován a nedostatečně ukotven.

„Na případu intenzivně pracujeme a provádíme všechny potřebné procesní úkony a opatření, jejichž součástí je i znalecké zkoumání. V souvislosti s touto událostí jsme také zahájili trestní stíhání ve věci přečinu všeobecného ohrožení. Další okolnosti případu jsou předmětem probíhajícího vyšetřování,“ napsal na sociálních sítích policejní mluvčí Radko Moravčík.