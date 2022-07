Když po Beskydech běhal jeden medvěd, ochránci přírody neustále opakovali, jak se chovat při setkání s ním. „Teď tu máme oprsklou vlčí smečku a je ticho po pěšině. Informace, co při střetu s nimi dělat, bychom si zasloužili,“ zlobí se Marcela Bojková z Písku.

Zoufalí farmáři, kteří kvůli vlkům přicházejí o živobytí, se obrátili s prosbou o pomoc na kraj. Zabitých ovcí už je přes dvě stovky. Hejtmanství žádá po ministerstvu svolání krizového štábu. Odstřel vlků je možný jen na výjimku, navíc smečka má mláďata. délka: 00:57.32 Video Video se připravuje ... Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů Hnutí DUHA

„Úředníci i ochránci nám říkají, že na řešení situace s vlky mají 90 dnů. Ale my nemůžeme tak dlouho čekat. Smečka útočí denně. Ohrady jsou prázdné. Vždyť tady za chvíli ovce zmizí úplně,“ rozčiloval se Stanislav Byrtus z Písku, který chce svolat protestní akci.

Útoky na hranicích

Hnutí Duha, které se stará o návrat vlka do naší přírody, na otázky o bezpečnosti neodpovědělo. Telefony jejich zástupci nezvedali. Ve své zprávě uvedlo, že ani v Česku ani na Slovensku během 20 let vlci nikoho nenapadli.

Na Slovensku je vlků více, ale takové masakry se tam podle Byrtuse nedějí, protože jsou plaší, šelmy na Jablunkovsku ale patrně plachost ztratili.

K útokům však došlo v Polsku, které přímo sousedí s Jablunkovskem. Podle odborníků Sabiny Nowak a Roberta W. Mysłajeka z tamní akademie věd, existuje několik jednoduchých kroků, jak přimět vlky rychleji odejít, když na ně člověk narazí.

Křičte a tleskejte

Když zamáváte zvednutýma rukama, budete viditelnější a šelmy ucítí i váš pach. „Tleskejte, křičte hlubokým tónem. To jim dá vědět, že mají co do činění s mužem, který je pro ně hrozbou. Pokud se zdráhají odejít, a to se stane s přerostlými zvědavými štěňaty, něco po nich házejte,“ poradili akademici.

V Polsku se v roce 2018 vrhl vlk na dvě děti. Skončily v nemocnici. Myslivci šelmu zastřelili. Byla zdravá, neměla vzteklinu. Nedávno tam zase smečka obstoupila dva dřevorubce v lese. Vyděšení statní chlapi na videu popisují, jak se bránili pilami.

Případy napadení hlásí i Dolní Sasko, kde šelma pokousala muže natírajícího plot. Podle norské studie, kterou zveřejnila na webu Skupina ochránců divočiny, za posledních 20 let napadli vlci ve světě téměř 500 lidí. Smrtelných bylo 26 útoků. „Navíc jsme našli skoro stejný počet případů, které jsme nemohli zahrnout, protože byly špatně zdokumentované,“ sdělili Norové.