„Vychováváme si tady generaci šelem, které ztratily plachost,“ řekl místopředseda Svazu chovatelů ovcí a koz ČR Roman Cieslar, který půjčil své tři pastevecké psy kolegovi k velkému stádu do Bukovce. Přesto tam vlci před dvěma dny způsobili masakr. Padlo 14 ovcí a jehňat.

„Smečka byla v převaze, tak si ze psů nic nedělala. Ti, i když viděli vlka poprvé, alespoň uchránili hlavní stádo, rozprchlé ovečky šelmy roztrhaly. Možná je dobře, že psi nebyli až tak akční, protože by vlci zabili i je,“ zmínil Cieslar.

Je to o nervy

„Zabezpečení máme podle předpisů, přesto u nás útočili už dvakrát. Přišla jsem o špičkové plemenné kusy a s tím o půlku živnosti. V noci nespíme, manžel bere prášky na nervy,“ řekla se slzami v očích Marcela Bojková z Písku.

Podle ní se vlci, kteří řádí v okolí, nechovají jako divoké šelmy nebo jim velí samec odchovaný v zajetí. „Nebojí se, nevadí jim světlo, ohradníky plně v elektrice, sítě proti vlkům. Běhají mezi domy, i po schodech a jednoho, který hodoval ráno na ovci, odháněl hospodář traktorem,“ uvedla.

Hned u školy

Šelmy jsou tak lačné po úlovku, že teď za sebou nechaly spoušť i v Bukovci u školy či kousek od radnice v Jablunkově. „Od mé kanceláře asi 200 metrů vlezly do zahrady,“ uvedl Aleš Cwik z ochrany přírody jablunkovského úřadu, který případy šetří.

Cwik byl i na pastvě, kterou střežili psi. „Jen jednu ovci vlci vyžrali, zbytek v tom velkém zmatku, který nastal, jen zardousili,“ popsal. Od jara už se jedná v oblasti o více než 200 ovcí.

Co když napadnou člověka?

Podle místních se zřejmě něco pohne, až napadnou člověka. „Pokud se vůči této smečce razantně nezakročí, je to jen otázka času,“ zmínil chovatel Tomáš Havrlant.

Místní se domnívají, že smečka sídlí na hoře Bahenec, vyhlášeném borůvkovém ráji, kam se teď bojí chodit. Hospodáři se radí s právníky, jestli tady už nejde o obecné ohrožení, a starostové vyvěšují varování před vlky.

Lidé se bojí chodit do lesa, ohrožená je i houbařská sezóna. „Hlavně neberte sebou na procházky psy. Jsou první, které by vlci napadli,“ dodal myslivec Stanislav Byrtus z Písku.

Strach jde ze smečky

Smečka má kolektivní paměť. Proč se pouštět do divokého prasete, které může některého člena smečky zranit, když u ovcí jí nic nehrozí. Vlci jsou podle chovatele Tomáše Havrlanta chytří.

Zpovzdálí místo, kde chtějí zaútočit, pozorují. Jak se chovají lidé, co se tam děje, kde má slabiny a do akce už jdou připravení. Zkušenosti pak předávají mladým. Momentálním problémem není přemnožení vlků, ale chování této konkrétní smečky, která patrně ztratila plachost, nebo spoléhá na svou sílu a nebojí se jít mezi lidi.

„I mezi vlky se mohou vyskytnout jedinci s problematickým chováním. Po pečlivém posouzení, je možné na základě výjimky podle zákona řešit odstranění takového jedince či jedinců z populace,“ uvedla Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Ovce ve „vězení“

Pro chovatele, který má čtyři ovce na zahradě, není problém je na noc zavírat, což se teď jeví jako jediná možnost ochrany, ale majiteli velkého stáda to způsobí řadu potíží.

„Museli jsme postavit ocelový košár (ohrada) a do něho ovce na noc naháníme. Je to pracné, zvířata se tam mačkají jako ve vězení, hygiena jde do kytek, přicházejí o ranní pastvu, přírůstky jsou tak menší, pro hospodáře je to velká ztráta času a navíc je v noci jezdí hlídat, tak toho moc nenaspí,“ vysvětlil Roman Cieslar s tím, že na Jablunkovsku se nyní jedná o nejsilnější útoky vlků, jaké kdy v republice byly.

U nás byl vlk v minulém století téměř vyhuben, nyní se jeho stavy opět začínají zvedat. Je to státem chráněné zvíře, stát tak hradí chovatelům škody. V případě běžných ovcí se náhrada pohybuje kolem dvou tisíc.

VIDEO: Martin Szimek (47) z Nýdku na Frýdecko-Místecku se věnuje stříhání ovcí.

Video délka: 01:38.68 Video se připravuje ... Martin Szmek (47) z Nýdku na Frýdecko-Místecku se věnuje stříhání ovcí. Jana Gartnerová