Slezské Beskydy jsou jediné místo v republice, kde žijí všechny tři druhy šelem – vlci, rysové a medvědi. Právě pro ně se bokem civilizace zachovávají pásy území, čili něco jako přírodní dálnice. Když však trasa vede přes pole a louky, ocitla by se zvěř všem na očích.

„Remízky, které na sebe navazují, slouží pro šelmy vlastně i jako navigace, a ukrýt. Vysázeli jsme tam mezi buky a smrky i ovocné stromy a keře, na kterých si může zvěř pochutnat,“ uvedl Radek Kříček z Hnutí duha Olomouc.

Snad navigace usměrní i medvědy, kteří se na Jablunkovsko v posledních letech zatoulali a chodili spíše od domu k domu pro něco k snědku, za včelími úly a do zahrádkářské kolonie na zeleninu.

Důležité kvůli páření

Migrační koridory jsou v kulturní krajině poslední místa, kudy se může zvěř přesouvat, aby se neizolovala, nedocházelo k příbuzenskému křížení a tím pádem i k zániku druhů.

„Přesto i na ně tlačí rozvoj v podobě dopravní infrastruktury i srůstání sídel. Jablunkov jako první město v Česku tento pás přírody ubránil před zástavbou,“ dodal Kříček.

Zdejší koridor je jedinou spojnicí Slezských Beskyd s Karpaty. V Mostech u Jablunkova by na něj měl navázat v budoucnu zelený most, který by převedl šelmy přes frekventovanou silnici I/11.

Rysí sledovačka

Ochránci přírody sledují pohyb zvěře nejen pomocí fotopastí, ale pěti odchyceným rysům nasadili i telemetrické obojky. „Čtyři z nich se stali rezidenty, čili obsadili si svá území. Rys František kolem Lysé hory, rys Květoslav Radhošť, Rys Lukáš část Jablunkovska a Vendelín oblast kolem Polomi,“ sdělil Martin Duľa z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

Pátý rys Eman je cestovatel, pohyboval se od Lipníku nad Bečvou až po Kysuce na Slovensku. „Díky němu jsme zaznamenali pro zvěř spoustu kritických míst,“ doplnil Duľa s tím, že v plánu je telemetrický obojek i pro vlky, jen se zatím ještě žádného nepodařilo odchytit.

VIDEO: Medvěda natočili lidé před třemi lety na silnici pod Lysou horou.

délka: 00:55.30 Video Video se připravuje ... Medvěda natočili lidé na silnici v Beskydech. fb