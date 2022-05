Šelmy sčítali nedávno ochránci přírody a dobrovolníci. „Vlků zaznamenali asi 25. Někteří z nich se tady usadili, jiní přechází mezi pohořími,“ uvedla mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová. Medvěd se objevil jen v říjnu.

Podle Aleše Cwika z odboru životního prostředí jablunkovské radnice útoků na ovce opravdu ubylo. „Velkochovatelé už se postarali o festovní ohrady, aby se šelmy dovnitř nedostaly. O pár kusů přišli lidé, kteří mají šest osm ovcí jako hoby,“ upřesnil Cwik.

Loví vlk i rys

Nechce se jim stádo na noc zavírat, aby k němu brzo ráno před prací nemuseli chodit, nebo investovat do zabezpečení. „Vlk to má bez práce. Odskočí si k nim jako do cukrárny na zákusek,“ zmínil Cwik. Všechny tři beskydské druhy šelem jsou státem přísně chráněné. Případné škody, které způsobí chovatelům, tak jdou za státem.

Zatímco u většiny napadení panovala jistota, že jde o vlka, ten poslední - tento týden - na kamerunskou ovečku ukazuje spíše na rysa. „Pitvy neděláme, ale zcela se lišil způsob útoku. Už jsme jich viděli mnoho, zvlášť před třemi lety to byly desítky případů,“ dodal Cwik.

Při letošním mapování byli zjištěni další vzácní a chránění živočichové: vydra říční, bobr evropský, jeřábek lesní, datlík tříprstý, strakapoud bělohřbetý, datel černý, puštík bělavý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, jestřáb lesní, káně lesní, krkavec velký.

