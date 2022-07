Martin M. (†41) byl ředitelem regionální J&T BANK. O víkendu se ale na svém skútru čelně střetl s protijedoucím autobusem. Po nehodě utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl. Nepomohl ani rychlý zásah záchranářů.

Jeho modrý skútr zůstal po nehodě zapíchnutý v levé straně autobusu. „Tato mimořádně tragická událost nás všechny zasáhla. Martin byl nejen výborný kolega, ale také úžasný člověk,“ popsala tragédii ředitelka banky Anna Macaláková.

Tragickou nehodu navíc viděla Martinova manželka, jež za ním jela v osobním autě. Po muži navíc zůstalo i malé dítě. Spekuluje se i o tom, jak k nehodě došlo. Podle webu Plus Jeden Deň dostal na štěrku smyk. Podle jiné verze zase vjel moc rychle do zatáčky, která ho následně vynesla do protisměru.

Policie se tragédií stále zabývá. „Policie v případě zahájila trestní stíhání pro přečin usmrcení a nehodu nadále vyšetřujeme,“ dodali policisté.