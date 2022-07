Silný vítr převrátil skákací hrad: Pět dětí se zranilo!

Záchranné složky zasahovaly v neděli ve slovenské Valčianské dolině. Skupinka dětí tam skotačila ve skákacím hradu, když jej silný vítr převrátil a atrakci zvedl do výšky několika metrů! Pět dětí se zranilo a čtyři skončily v nemocnici.

„Hasiči zasahují ve Snowlandu – Valčianské Dolině, kam byli vysláni přibližně před hodinou k technické události,“ uvedli hasiči v neděli na sociální síti Facebook s tím, že ve středisku se převrátil skákací hrad, kde bylo zrovna několik dětí. Podle informací TV JOJ vítr zvedl nafukovací atrakci do výšky několika metrů!

Uvnitř bylo osm dětí, pět z nich se zranilo. Čtyři děti převezli záchranáři do nemocnice. Podle svědkyně poté, co vítr hrad vynesl do výšky několika metrů, děti vypadly. „Po našem příjezdu už byli na místě tři sanitky a policisté. Zraněné děti už byly v péči záchranářů,“ dodal pro výše zmíněnou televizi velitel hasičů Martin Ján Noga.