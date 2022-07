Robert Nigut, známý také jako muž se skleněným okem nebo Luciano, zmizel v roce 2013. Předtím se ale pokusil společně se svým komplicem Gabrielem Hojsákem samopalem zastřelit v obci Jahodná u Košic podnikatele.

Na jeho jedoucí auto vypálili dávku ze samopalu, muži se ale podařilo zachránit a ujet. Nigut za to dostal 25 let, jeho parťák 15 let. Po atentátu se Luciano vypařil, podle dřívějších informací utekl do Maďarska, kde se měl ukrývat.

Podle informací TV JOJ mají za smrtí mafiána stát čtyři muži – policie obvinila Františka D. mladšího, syna exstarosty obce Dolní Chotár, Radovana V., Ladislava A. a Juraje B.

Zmizelého muže údajně popravili kvůli tomu, aby ho umlčeli, báli se totiž, že by mohl vypovídat v několika závažných kauzách. Zmíněný Ladislava A. se měl navíc policistům říci, že ho v Dolních Chotárech zakopal.

Policisté v obci dlouhé měsíce pátrali, používali k tomu i těžkou techniku. A podle PlusJedenDeň tam našli Nigutovy pozůstatky. Z místa měli odvézt i lopatu. „Zda jde skutečně o osobu Roberta Niguta potvrdí až znalecký posudek. Více informací k prováděným procesním úkonům v současnosti nelze poskytnout,“ řekl mluvčí policie Michal Slivka.