Vláda by neměla čekat s pomocí v oblasti požáru v Národním parku České Švýcarsko, už by měla chystat konkrétní programy. Novinářům to dnes za opoziční ANO řekla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová. Reagovala na vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) po středeční schůzi kabinetu, podle kterého až po dohašení a zjištění rozsahu škod bude možno říci, komu a v jaké výši bude třeba poskytnout pomoc.

"Vláda by neměla čekat, neměla by opět vyslat signál, že pak někdy se k tomu vrátí, až se vyčíslí škody. Měla by okamžitě jednat," uvedla Schillerová. Kabinet už by měl podle ní jednat i o konkrétních programech, které pomohou lokalitě, kraji a obcím k návratu k obvyklému životu.

Postiženým lidem by aktivně měli podle Schillerové pomáhat úředníci. "Protože lidi, kteří přišli například o střechu nad hlavou, nebo se museli kvůli nebezpečí odstěhovat, nemají myšlenky ani čas zjišťovat, kde jaký úřad sídlí. Měli by pomoci zprostředkovat jednání s pojišťovnami," řekla.