Hasiči stále čekají na na větší množství deště. V okolí Hřenska dnes tolik pršet nebude, podle předpovědi by tam do nedělního rána nemělo spadnout více než deset milimetrů, spíše však méně. Hasiči přitom chtějí o víkendu přejít z požární obrany do požárního útoku, a omezit tak rozsah požárem zasažené plochy. Oheň se podle nich stále daří držet na ploše o rozloze asi pětkrát dva kilometry, dnes mají v plánu zasažené území zmenšit.