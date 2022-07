Původně to měl být nevinný status na sociální síti Twitter, kde se Petra svěřuje se svými potížemi. Tentokrát psala o svém problému se srdcem a o tom, že ji její lékař bude muset doporučit na transplantaci kvůli dilatační kardiomyopatii. Jde o rozšiřování jedné nebo obou srdečních komor, ročně tímto trpí dva až tři tisíce lidí.

Do komentářů se připojil i doktor Martin Neužil, fyzioterapeut z Nemocnice Nové Město na Moravě. Jeho komentář byl ale úplný opak od ostatních. „Za svou rakovinu (s pár výjimkami čistě geneticky podmíněných) si můžete sama. Nepříjemné, že? Slyšet pravdu?“ napsal fyzioterapeut Petře.

„Mění to cokoliv na mnou uvedeném? Rakovina není infekční nemoc, ale zhusta - v 80 % případů - reakce těla na nositelův životní styl, milá krávo,“ doplnil v další reakci. „Tak prý jsem si mohla za raka. Doufám, že to pána pobavilo,“ reagovala Petra.

Komentáře z twitteru | Twitter

Tohle nečekal

Co však pan Neužil nečekal, byla reakce ostatních sledujících. Těm se jeho chování zdálo přinejmenším opravdu nevhodné a situaci vzali do vlastních rukou. Zprávu fyzioterapeuta poslali ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, ta situaci okamžitě začala řešit.

Zřejmě i dost rychle donutila lékaře se omluvit. „OK, omlouvám se všem, kterých se mé komentáře dotkly, udělal jsem chybu (…),“ napsal na twitteru. Podobně reagoval i ve zprávě pro Blesk. „Lituji toho, co jsem napsal. Byla to chyba, už to nelze vzít zpět. Omluvil jsem se opakovaně. Víc se k tomu vyjadřovat nehodlám. Je mi to líto,“ napsal v mailové odpovědi. Účet, ze kterého na sociální sítí komunikoval, už není k nalezení.

„S uvedeným lékařem jsem okamžitě jednala s akcentem na veřejnou omluvu a ukončení další aktivity. Lékař se ihned omluvil a uvedl, že svého jednání hluboce lituje,“ uvedla ředitelka nemocnice Věra Palečková.

O lítosti pochybuje

„No tak o lítosti pana Neužila upřímně pochybuji, kdyby to vážně chtěl uklidit, tak mi normálně napíše. To, co napsal, bylo jasně z donucení zaměstnavatele, kdy paní ředitelku začali bombardovat, a on se tu dočetl o stížnostech, co na něj lidi, kteří mají někoho onkologicky nemocného, začali posílat,“ uvedla Petra. Podle ní je Neužil arogantní člověk, co chtěl nějakým způsobem zapůsobit.