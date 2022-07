Třináct let vězení si bude odpykávat krupiér Václav Novotný (36) za vraždu své přítelkyně. Tu po vzájemné hádce nejdřív rdousil, pak ji utopil ve vaně. Svůj trest si zkrátil dohodou o vině.

K vraždě došlo loni v noci na 14. října v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku. Václav Novotný tehdy policistům předložil vymyšlený příběh o sebevraždě své dvaadvacetileté přítelkyně.

Tělo nechal ve vaně

Celému činu předcházela hádka o údajné nevěře. Poté se o dost silnější Novotný na přítelkyni vrhnul, napadl ji a následně na zemi rdousil do té doby, dokud neztratila vědomí. Pak napustil vanu, ve které mladou ženu utopil. Informoval o tom server iDnes.cz

Tělo ve vaně nechal do druhého dne, koupil si vápno a krumpáč. Později si do vany lehl i on a pořezal se na ruce, následně si zavolal o pomoc a předstíral psychický šok a „pokus o sebevraždu“.

Nižší trest

Kriminalisté ale přišli na to, že o sebevraždu nejde, Novotný při vyšetřování stále opakoval tu stejnou písničku. Později však přes svého obhájce navrhl dohodu o vině a trestu a k vraždě se přiznal. Dohoda mu navíc zařídila i poměrně nižší trest - ve středu ho soud poslal na 13 let do vězení.

„Já bych se chtěl k činu přiznat a všem pozůstalým se omluvit, že mě to moc mrzí,“ cituje Novotného iDnes.cz. Odsouzený vrah navíc musí pozůstalým po ženě zaplatit celkem čtyři miliony korun a padesát tisíc za pohřeb.

Zmocněnec pozůstalých František Pohanka uvedl, že se Novotný pokusil o dohodu už minulý rok, za poměrně rafinovanou vraždu ale požadoval až příliš nízký trest.