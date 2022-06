Devětaosmdesátiletý senior a bývalý farmář David Venables je obviněný z vraždy své manželky Brendy z května 1982. Před čtyřiceti lety měl svou milou usmrtit a hodit do žumpy nedaleko usedlosti. Podle soudu tak zřejmě činil kvůli 15leté známosti s milenkou Lorraine, která se starala o jeho nemocnou matku. Tělo zesnulé manželky bylo nalezeno až v roce 2019, kdy ho objevil synovec obviněného, který farmu po strýci s rodinou obýval.

Ke kurióznímu odhalení čtyřicet let staré vraždy došlo v červenci roku 2019. Na farmě nedaleko australského městečka Kempsey objevil při vypouštění septiku muž hrůzný nález – kosterní pozůstatky Brendy Venablesové (†48), která byla manželkou Davida Venablese (89).

Policie se tehdy domnívala, že jde o sebevraždu

Senior byl v minulosti vyhlášeným farmářem a chovatelem prasat. Zesnulá byla Davidovou manželkou a v květnu 1982 se po ženě slehla zem. Tehdy ale ještě nikdo netušil, že farmář, který ohlašuje zmizení milované ženy, v tom má zřejmě prsty. Podle deníku Daily Mail chtěl být totiž David hlavně se svou milenkou Lorraine, se kterou udržoval přes patnáct let dlouhý poměr. Dospěl tak k závěru, že „nepotřebnou“ manželku zabije. Brenda ani její tělo nebylo nalezeno a tak se tehdy policie domnívala, že žena zřejmě spáchala sebevraždu.

„Na té farmě žil vesele dál až do roku 2014, přičemž předstíral, že ho jeho osmačtyřicetiletá manželka opustila," popisují soudní prokurátoři. „Věděl o žumpě na odlehlém místě nedaleko farmy. Byl to pro něj téměř dokonalý úkryt,“ sdělil Daily Mailu prokurátor Michael Burrows.

Senior vinu popírá

Na farmu se později namísto Davida přestěhoval jeho synovec s manželkou. „Dne 12. července 2019 nechali manželé vyprázdnit žumpu. Tehdy se v nádrži našly kosterní pozůstatky Brendy Venablesové ,“ uvedl prokurátor. Podle vyšetřovatelů sebevražda nepřipadá v úvahu, jelikož by žena nezvládla vlézt sama do septiku a zavřít za sebou těžké víko. Z vraždy ženy je obviněn její manžel David, který ale vinnu stále popírá. Soud by měl rozhodnout v následujících týdnech.