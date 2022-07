Obrovskou tragédií skončila dovolená pro italskou rodinu v oblíbeném egyptském letovisku Šarm aš-Šajch. Šestiletý chlapeček Andrea náhle zemřel! A co víc, ve velmi vážném stavu je i jeho otec Antonio. Těhotná maminka Rosalia neví, co si se situací počít. Případ je v počátcích vyšetřování, ale za vše by mohla být zodpovědná otrava jídlem.

Všem třem členům rodiny se udělalo nevolno minulý pátek. Zatímco matce bylo špatně jen trochu, otec se synem měli velmi vážné potíže. „Neustále zvraceli,“ svěřil se deníku La Stampa bratr maminky. Rodina se nejprve domnívala, že za jejich problémy může voda z bazénu. Zanedlouho se raději vydali k doktorovi. Ten ze všeho vinil jídlo. „Dal jim infuzi s fyziologickým roztokem a prášky proti otravě jídlem,“ popsal rodinný blízký. To bohužel vůbec nepomohlo.

V tu chvíli manželé zavolali záchranku a odjeli do nemocnice. Mezitím už se ale stav malého Andrey prudce zhoršil. Rodinu čekal doslova šok. V nemocnici ho museli resuscitovat. Nejhoršímu už se ale zabránit nepodařilo. Teprve šestiletý chlapec zemřel. Zdraví se horšilo i jeho otci, který měl příznaky začínajícího selhání ledvin.

Zdrcená matka neví, co si počít. Chce odcestovat do Itálie, ale čeká ještě na vyjádření ohledně stavu jejího manžela, který upadl do bezvědomí. „Nevidíme z této noční můry cestu ven, chci naši bolest vstřebat doma v Itálii,“ uvedla. Rodině chce pomoct italská ambasáda v Egyptě. Jakmile to bude možné, na náklady státu je přepraví domů. Egyptské úřady už mezitím zahájily vyšetřování strašlivé tragédie, to ale potrvá měsíce.