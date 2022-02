Šestnáctiletý chlapec z britského Rotherhamu slavil se svými přáteli konec loňského roku a parta se vydala k vodě, kde hrála kámen, nůžky, papír. Nevinná hra měla rozhodnout, kdo se první namočí. Chlapec, jemuž byl diagnostikován autismus, prohrál a skočil z mostu do vody. Jeho oslabené tělo pobyt ve studené vodě nevydrželo a hoch se i přes pomoc ostatních utopil.

Jak uvedl deník Daily Star, Sam byl mezi svými vrstevníky velmi populární. Lézt do studené vody bylo vzhledem k diagnostikovanému autismu a dalším zdravotním potížím pro Sama velmi riskantní. Chlapec se ale nechal zlákat svými kamarády, když pomocí zábavné hry rozhodli, kdo první skočí do vody v kanálu Ulley Reservoir.

Jakmile klučina do vody skočil, nastaly velké problémy. Jeho vrstevníci ihned zaznamenali, že něco není v pořádku. Hoch se ve vodě zmítal a nemohl plavat. Jeden z jeho přátel za ním ihned skočil a pokusil se ho zachránit, bohužel marně. Chvíle před tragédií zaznamenal svědek Craig Pennington. „Slyšel jsem, jak se někde smějí a žertují mladí kluci. Vypadalo to, jakoby se navzájem hecovali, kdo skočí do vody,“ uvedl.

Jak Craig dodal, pak nastal šok. „Jeden z teenagerů začal křičet o pomoc,“ popsal chvíle hrůzy. Podle svých slov se na místo ihned rozeběhl. „Netušil jsem, co se děje, seběhlo se to strašně rychle,“ vysvětlil. Po zavolání na tísňovou linku se pro chlapce do vody vrhl hasič, ale bylo již pozdě. Sam se utopil. „Protože neměl žádný strach ani pocit nebezpečí, řekl, že skočí první,“ uvedla koronerka Nichola Mundyová. Jak dodala, studená voda byla moc velkou zátěží pro jeho oslabený organismus.