Žalobci pro Ghislaine Maxwellovou žádali 30 až 55 let za mřížemi. Soud nakonec v úterý 28. června poslal bývalou přítelkyni Jeffreyho Epsteina na dvacet let do vězení. Maxwellová měla pro miliardáře shánět mladé dívky, které byly i mladší 17 let. Porota k verdiktu podle informací britského deníku The Guardian dospěla pro čtyřiceti hodinách jednání. Rozsudek přišel téměř přesně dva roky poté, co americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) oznámil zatčení Maxwellové ve státě New Hampshire.

Dcera mediálního magnáta Roberta Maxwella poté déle než rok čekala ve vazbě na proces, který skončil odsuzujícím verdiktem. Porota ji na konci loňského roku uznala vinnou z obchodování se sexem, zločinného spiknutí a přepravy nezletilého s cílem provádět nezákonné sexuální aktivity.

Mezi dívkami, které v případu svědčily, byla Jane, které bylo pouhých čtrnáct let, když ji měl v roce 1994 Epstein s Maxwellovou zneužít. V Paříži v roce 1994 se setkala s Maxwellovou i Kate, které bylo sedmnáct let. Maxwellová ji měla pozvat na čaj a představit jí Epsteina. „Jeffrey měl domluvenou masáž, ale masér to zrušil. Mohla byste mu prokázat laskavost a přijít?“ měla jí o několik týdnů později telefonovat Maxellová. Následně popsala traumatický okamžik, když ji Maxwellová vedla za Epsteinem. Dvojici Maxwellová nechala v pokoji, kde dívku zneužil.

Setkání s Epsteinem se mělo následně opakovat. Carolyn bylo čtrnáct, když byla pozvána do luxusního domu miliardáře v Palm Beach. Ten prý navštívila v průběhu čtyř let víc než stokrát. Zneužít ji měla Maxwellová. „Byla jsem úplně nahá a ona vešla, sahala mi na prsa, boky a hýždě a řekla, že mám pro Epsteina a jeho přátelé skvělé tělo,“ popsala setkání se ženou.

Epstein,už dříve uznán vinným ze sexuálních přečinů, v srpnu 2019 spáchal sebevraždu v newyorském vězení, kde čekal na vlastní soudní proces. Kauza přitahovala pozornost i kvůli Epsteinovým stykům se známými osobnostmi včetně amerických exprezidentů Billa Clintona a Donalda Trumpa.