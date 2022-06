Bývalá královna krásy Gleycy Correiová z Macae v Brazílii zemřela ve věku pouhých sedmadvaceti let poté, co po rutinní operaci mandlí na soukromé klinice upadla do kómatu, ze kterého se již neprobudila. Rodina se nemůže z náhlého skonu vítězky soutěže Miss United Continents Brazil z roku 2018 vzpamatovat a viní ze ztráty své blízké lékaře.