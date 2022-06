Americkým policistům se podařilo vyřešit případ starý 36 let. V roce 1985 vyčenichal pes tělíčko novorozené holčičky. Novorozence přinesl k domu své majitelky, která uvedla, že si myslela, že je to zmrzlá panenka. Vyšetřovatelé po více než třech dekádách ze smrti dítěte obvinili její mámu Lee Ann Deigleovou (58).

V pondělí 13. června si policisté přijeli pro Lee Ann Deigleovou. Osmapadesátiletou ženu zatkli ve městě Lowell v Massachusetts. V poutech skončila kvůli šestatřicet let starému případu. Začátkem prosince roku 1985 bylo ve městě Frenchville ve státu Maine nalezeno novorozeně.

Tělíčko holčičky našel pes, který jej donesl k domu své majitelky. „Pořád bušila na okno u dveří, aby se vrátila dovnitř,“ uvedl panička fenky sibiřského huskyho Armand Pelletierová pro New York Post. „Pořád bušila a tak jsem se šel po chvíli podívat a nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem viděl. Viděl jsem něco, co vypadalo jako malá hadrová panenka, ale pak jsem viděl, že to bylo zmrzlé malé miminko,“ popsal hrůzný nález.

„Byla hrozná zima,“ uvedl major státní policie Charles Love, který vyrazil na místo. „Nebyl jsem prvním důstojníkem na místě, ale byl jsem jedním z prvních,“ dodal s tím, že se podařilo policistům nalézt místo, kde miminko někdo pohodil. Stopy je zavedly na místní štěrkovnu. Detektivům se ale nepodařilo nalézt podezřelého. Trvalo desítky let, než případ rozlouskli. Policisté na sociální síti Facebook uvedli, že se na případu vystřídalo v průběhu let několik policistů. „Během let díky pokroku v technologii zahrnující DNA a genetickou genealogii se stání policii Maine podařilo identifikovat osmapadesátiletou Lee Ann Daiglevoou, dříve Lee Ann Gueretteovou z Lowellu v Massachusetts, jako matku dítěte,“ uvedli policisté s tím, že žena byla obviněna z vraždy a byl na ni vydán zatykač.