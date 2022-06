Dvaačtyřicet let. Tak dlouho čekala rodina Tiny Gail Linn Clouseové a jejího manžela Harolda Deana na zprávy, co se s novomanžely stalo. Mladá rodina se v roce 1980 rozhodla přestěhovat z Floridy do texaského města Lewisville. To bylo naposledy, kdy o sobě dali vědět svým blízkým. Rodiny uvedly, že naposledy s nimi byly v kontaktu v říjnu toho roku. Pak jakoby se po nich slehla zem. Manželé zmizeli i s dcerkou Holly.

V lednu roku 1981 v zalesněné oblasti našli psi mužské a ženské tělo. Ovšem policistům se tehdy nepodařilo mrtvoly identifikovat. Případ tak zůstal neobjasněn přes čtyři desítky let. Vyšetřovatelé oznámili průlom až v minulém roce, kdy díky analýze DNA zjistili, že se jedná o pohřešované manžele. Oba dva byli zavražděni mezi prosincem roku 1980 a lednem 1981. Harold měl na těle známky po bití, svázali ho a dali mu roubík. Tinu uškrtili. Otázky ale stále visely nad osudem jejich malé dcerky.

Policistům se nakonec podařilo vypátrat, že Holly Marie Clouseová žije v americkém státě Oklahoma. V současné době jí je dvaačtyřicet let a má svou vlastní rodinu. Vychovává pět dětí. Jako miminko ji odložily v kostele dvě ženy. Obě dvě přišly do kostela s dítětem bosé, na sobě měly bílé roucho a podle informací britského deníku Daily Mail se hlásily k náboženskému kultu. Jednalo se o „nomádskou náboženskou skupinu“, která se řídila striktními pravidly jako separací pohlaví či vegetariánstvím. Skupina odmítala nosit kožené výrobky. Do kostela Holly přinesly začátkem 80. let.

Mezi prosincem 1980 a lednem 1981 rodinu Harolda a Tiny kontaktovala žena, která si říkala sestra Susan a měla být členkou kultu. Rodině řekla, že se manželé přidali k nim a už se nechtějí stýkat se svými blízkými a rovněž se vzdali majetku. Po rodině chtěla peníze za to, že jim přiveze auto manželů. K předání skutečně došlo. Na dohodnutém místě na rodinu čekali tři ženy a jeden muž. Všichni měli na sobě bílá roucha.

Vyšetřovatelé zatím nikoho nepodezřívají z vraždy manželů, ale podařilo se jim najít Holly a spojit ji s její rodinou. „Děkuji všem vyšetřovatelům, že tak tvrdě pracovali na nalezení Holly. Den za dnem jsem se za ně modlila, aby našli Holly a byla v pořádku,“ řekla Donna Casasantová, Hollyina babička. „Bylo tak vzrušující vidět Holly. Byla jsem tak šťastná,“ dodala její teta Cheryl.

