Policie obvinila třicetiletého cizince z pondělní vraždy v Holešově na Kroměřížsku. Obviněný bodl nožem v areálu jedné z tamních firem svého stejně starého známého, který byl taktéž cizinec. Pachateli, jenž byl po činu několik desítek minut na útěku, hrozí v případě prokázání viny a odsouzení 12 až 20 let vězení, uvedla krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Národnost cizinců zveřejněna nebyla.

„Muž přišel na nevěru své přítelkyně, a proto se rozhodl, že svého stejně starého soka, rovněž cizího státního příslušníka, zabije. Celý incident se stal toto pondělí a svou roli při tom sehrál i alkohol. Zhrzený muž nejprve zakoupil kuchyňský nůž a poté odjel do Holešova do svého zaměstnání, kde oba cizinci pracovali. Na dvoře firmy pak stejně starého známého vyhledal a po slovní i fyzické potyčce ho bodl do břicha,“ uvedla mluvčí. Následně útočník z místa utekl.

Do následné rozsáhlé pátrací akce se podle ní zapojili pořádkoví a dopravní policisté, kriminalisté i prvosledové hlídky. „Nápomocni nám byli také policisté ze zásahové jednotky z Brna a rovněž jsme využili policejní vrtulník,“ sdělila v minulosti Kyšnerová. Policie útočníka zadržela krátce před pondělní čtrnáctou hodinou v centru Fryštáku na Zlínsku, který je od Holešova po silnici vzdálen zhruba deset kilometrů.

„Napadený muž i přes veškerou snahu záchranářů na místě svým zraněním podlehl. Pachatele jsme pár hodin po činu zadrželi,“ řekla Kyšnerová.

Po zahájení trestního stíhání předložili kriminalisté podle mluvčí spis se žádostí o podání návrhu na vzetí obviněného do vazby na krajské státní zastupitelství. O umístění obviněného do vazby rozhodne soud.