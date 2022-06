Kriminalisté obvinili jednatřicetiletého muže z čtyřnásobné vraždy. V dubnu měl v Loučce na Vsetínsku zabít daatřicetiletou manželku a své tři děti ve věku do pěti let. Poté podle zjištění policie nožem pořezal i sebe, dokonce způsobil výbuch rodinného domu. V tiskové zprávě to uvedla krajská policejní mluvčí Simona Kyšnerová. Muži v případě prokázání viny a odsouzení hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.