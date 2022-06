Ruská kráska se narodila ve městě Nižnij Novgorod. Hlavní město Povolžského federálního okruhu jí ale bylo malé a přestěhovala se do Moskvy. Jevgenije Smirnovová byla známá na sociálních sítích, kde měla několik účtů pod různými jmény. Sedmatřicetiletá žena pravidelně vysílala živě na webech pro dospělé.

Koncem května se rozhodla odjet za sluníčkem do Thajska. V sobotu 25. května dorazila do Phuketu. Ubytovala se populárním letovisku Pa Tong, kam jezdí převážně turisté, kteří si chtějí užít bujaré večírky. V úterý 31. května v brzkých ranních hodinách došlo k tragickému incidentu.

Jevgenije se zúčastnila party v bytovém komplexu EmeraldTerrace. Večírek, který byl podle informací britského deníku Daily Mail plný drog, sexu a alkoholu, se konal v osmém patře. Není zatím přesně jasné, co se v bytě stalo. Jevgenije spadla z balkónu. Utrpěla vážná zranění hlavy a zlomeninu nohy. Už jí nebylo pomoci.

Případem se začala zabývat policie. Vyšetřovatelé v její ruce našli chomáč cizích vlasů. „Domníváme se, že žena mohla spadnout z balkónu nešťastnou náhodou, když si užívala výhled. Mohlo ale jít i vraždu v důsledku hádky. Vlasy v ženině ruce byly odeslány na test DNA, aby se zjistilo, komu patřily,“ uvedl vyšetřovatel Chomphunuch Anantayakun.

Policisté v souvislosti s případem zadrželi tři osoby, které se večírku zúčastnily. Jedním ze zadržených byl Američan Džamal Antwaun Smith (38) a dalším muž pocházející z Jordánska Ahmad Radi Mustafa Alatúm (28), kterého zadrželi na letišti, když se snažil opustit zemi. Zadržená byla i Natalja Kosenkovová (35). Ruska, která se živí jako modelka a dýdžejka a rovněž jako zubní asistentka, ale byla brzy po zadržení propuštěna.

Pro výše zmíněný deník uvedla, že smrt Smirnovové byla nešťastná nehoda. „Jediné, co mohu říci, je, že to byl nešťastný incident. Nebyla to vražda a nikdo ze zúčastněných za to nemůže,“ komentovala Ruska. „Byli jsme drženi ve vězení, ale pustili nás,“ dodala s tím, že Smirnovovou potkala osudný večer, jinak se neznaly. „Byl to běžný alkoholický večírek. Každý den tu někdo zemře,“ uzavřela.

