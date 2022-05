Pětadvacetiletá baletka Caleen Hoopesová byla v pátek za časných ranních hodin zastřelena ve svém domě v Tempe, ve státě Arizona. Dle zveřejněných soudních dokumentů úmrtí způsobil manžel Christopher Hoopes, informoval server New York Post.

O půl čtvrté ráno tísňová linka 911 obdržela telefonát, ve kterém muž dispečerům oznámil, že se polekaný probudil a dvakrát vystřelil ze své pistole. Až poté si uvědomil, že zastřelil svou ženu. Lékaři mladou tanečnici o hodinu později prohlásili za mrtvou v nemocnici. Utrpěla dvě střelné rány do hrudníku.

Christopher Hoopes čelí obvinění z vraždy druhého stupně. Jeho kauce byla stanovena v přepočtu na více než 17 milionů korun. Soudní jednáním se uskuteční první červnový čtvrtek.

Muž nejprve dispečerům řekl, že střelba byla nešťastná náhoda. „Probudil se leknutím a vystřelil ze zbraně,“ řekl seržant Hector Encinas pro místní rozhlasovou stanici. Podle sousedovy výpovědi padly dva samostatné výstřely v rozmezí zhruba dvou sekund.

„Se zlomeným srdcem jsme přijali zprávu o úmrtí tanečnice souboru Colleen Hoopesové,“ uvedl ve středu na twitteru Arizonský balet, ve kterém žena působila. Mladá tanečnice do souboru nastoupila v roce 2017 poté, co dokončila profesionální baletní přípravu v Rochesteru ve státě New York. Předtím navštěvovala Jacobsovu hudební školu na univerzitě v Indianě.

„Jsem zničená. Je to noční můra, ze které se nelze probudit. Je to neskutečná bolest,“ sdělila matka zemřelé pro místní noviny. K probíhajícímu vyšetřování se však odmítla vyjádřit. Pozůstalí mezitím plánují uspořádat studijní stipendium na baletčinu památku.