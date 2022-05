Nehoda se odehrála v pondělí mezi obcemi Fekišovce a Nižná Rybnica. „Podle informací řidič vozidla Hyundai předjížděl jiné vozidlo. Přejel do protisměru, kdy došlo k čelní srážce s nákladním autem,“ popsala nešťastnou událost mluvčí policistů Lenka Ivanová.

Zatímco řidič náklaďáku vyvázl jen s lehkým zraněním, v osobním voze na místě zemřeli tři lidé. Šlo o členy jedné rodiny. Řidičem byl právě učitel Marián. Podle známých šlo o dobrého šoféra. „Byl vždy opatrný a zodpovědný,“ uvedl jeho kamarád Juraj.

Tragédie otřásla také základní školou v Sobrancích, kde Marián učil. „Byl to pro nás šok, vždyť včera ještě učil,“ říkal jen ztěžka ředitel ZŠ Ján Valiga. Marián se s ředitelem loučil se slovy, že jede se svou mámou a sestrou na nákup. Z toho už se ale ani jeden nikdy nevrátili. „Nikdo netušil, že se vidíme naposledy. Velmi nás to všechny zasáhlo,“ uvedl ředitel.

Se svým oblíbeným učitelem tělocviku se budou moci rozloučit i jeho žáci. „Vytvořili jsme na chodbě pietní místo, kam může každý přijít, napsat do kondolenční knihy vzkaz a v tichosti na něho zavzpomínat. Mnozí žáci se tam rozplakali,“ dodal Valiga.

Situace je o to tragičtější, že Marián nedávno pohřbil svého otce. „To, že v krátkém čase budou pozůstalí chystat pohřeb dalším třem členům rodiny, to by nikoho ani nenapadlo,“ uvedla pro portál Plus Jeden Deň paní Renáta, která se se sympatickou rodinou znala.