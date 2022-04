Laktační psychóza, k níž může u šestinedělky dojít, se jeví z pohledu psychologa jako nejméně pravděpodobná. Při ní by žena nejspíš v první řadě zaútočila na kojence. Toho se ale nedotkla. „Spíše zde mohla hrát roli vyhrocená sociální nejistota. Byla v bezvýchodné situaci, neměla finanční prostředky, neměla se o koho opřít, nevěděla, co dál. Je-li člověk oslabený, třeba po porodu, je to pro něj o to horší,“ míní psycholožka Radana Rovena Štěpánková.

Mnohé nasvědčuje také tomu, že se na čin nechystala. Pokud by tomu tak bylo, pravděpodobně by vše naplánovala tak, aby zabila všechny děti, a nejspíš by se pokusila usmrtit i sebe. Je tedy možné, že v nějakou kritickou chvíli už nezvládla vypjaté emoce? A proč se miminka nedotkla? Mohl ji zbrzdit pětiletý syn. Viděl vraždu sestry a začal se bránit, křičet...? To by ji během útoku mohlo zastavit.

Vražda dcery kvůli vystěhování?

Před šesti týdny porodila chlapečka, s dvěma staršími dětmi žila v nájmu v karlovarské bytovce, ale neplatila. O Velikonocích se měla vystěhovat. Matka (27) měla vzít místo balení do ruky nůž. Děvčátko (†3) nepřežilo, chlapeček (5) vyvázl těžce zraněný.

Lidé v městské části Doubí se těžce vzpamatovávají z tragédie, která se v sousedství v sobotu odpoledne odehrála. Máma v bytě údajně nožem zaútočila na dceru a syna, bodnořezné rány měli mít v horní polovině těla. „Nezletilá dívka na místě podlehla, druhé dítě bylo letecky transportováno do nemocnice v Praze, v současné době je již mimo ohrožení života,“ řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Nejmladší ze sourozenců, jen šestitýdenní chlapeček, se zotavuje v karlovarské nemocnici. Nebyl zraněný, ale dehydrovaný.

Proč

Místní nechápou, jak mohla vzít máma na děti nůž. „Musela se zbláznit, tohle udělat. Občas jsem ji viděla s dětmi venku, nebydlela tu dlouho, snad tři měsíce,“ řekla jedna ze sousedek. „Objevoval se tu i nějaký muž. Neslyšela jsem, že by se tam hádali. Byt měla pronajatý, ale víc o nich nevím, asi dvakrát jsme se pozdravili,“ dodala další žena. Podle informací Blesku dlužila matka na nájemném a měla se z bytu vystěhovat.

Klíče měla majitelce odevzdat onu osudnou sobotu. Ta, když jí nebrala telefon ani neotvírala na zvonění, odemkla náhradním klíčem. „Když otevřela dveře, na zemi leželo v kaluži krve jedno dítě a nájemkyně tam stála s nožem v ruce,“ tvrdí jedna ze sousedek. Majitelka bytu, otřesená z krvavé spouště, volala tísňovou linku.

Obviněná z vraždy

Policisté matku zadrželi na místě tragédie. Test na alkohol i drogy měla negativní. Po výslechu ji v neděli obvinili z vraždy. „V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest,“ uvedl Jakub Kopřiva. Na jednání soudu o tom, jestli skončí ve vazbě, čeká žena v policejní cele.